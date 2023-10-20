NASA, Derin Uzay Görevleri için Roket Motoru Nozülünü Başarıyla 3D Baskılıyor ve Test Ediyor

NASA, RAMFIRE projesinin bir parçası olarak başarılı bir şekilde 3D baskı yaparak ve yeni bir roket motoru nozulunu test ederek katmanlı üretimde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Dördüncü Sanayi Devrimi için Reaktif Eklemeli Üretim anlamına gelen RAMFIRE, NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğü (STMD) tarafından finanse edilmektedir. Proje, katmanlı üretimi ilerletmeyi ve NASA'nın gelecekteki derin uzay görevleri için yeni tahrik sistemleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Malzeme geliştiricisi Elementum 3D ile işbirliği içinde, Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nden NASA mühendisleri, A6061-RAM2 olarak bilinen kaynaklanabilir bir alüminyum yarattı. Bu alüminyum çeşidi, roket motorlarında kullanım için gerekli ısıya dayanıklılık özelliklerine sahiptir. Nozulun tek parça olarak 3D olarak basılmasıyla üretim süresi, 1,000'e kadar ayrı ayrı birleştirilmiş parça gerektirebilen geleneksel olarak üretilen nozüllere kıyasla önemli ölçüde azalır.

3D baskılı RAMFIRE nozulu, işlemler sırasında nozulu soğutmak ve erimeyi önlemek için küçük dahili kanallar içerir. Hafif yapısı, yüksek mukavemetli bileşenlerin üretilmesine olanak tanıyarak, daha ağır yükler taşıyan derin uzay görevlerine olanak tanır. Bu, Ay'da uzun vadeli bir insan varlığı oluşturmayı ve sonunda Mars'a insan misyonları göndermeyi amaçlayan NASA'nın Ay'dan Mars'a girişimi için çok önemli.

RAMFIRE nozulu, Marshall'ın Doğu Test Alanında farklı yakıt konfigürasyonları da dahil olmak üzere sıkı sıcak ateşleme testlerinden geçmiştir. Testler, 3D baskılı nozülün zorlu derin uzay ortamlarında etkili bir şekilde çalışabildiğini ve termal, yapısal ve basınç yüklerine dayanabildiğini gösterdi. Nozul ayrıca çeşitli uygulamalar için yeni alüminyum alaşımı ve 3D baskı sürecini değerlendiren havacılık şirketleri ile ticari paydaşlar ve akademik çevrelerle de paylaşılıyor.

NASA'nın bu başarısı, roket motoru bileşenlerinin üretiminde katmanlı imalatın artan kullanımını gösteriyor. AMCM ve Agile Space Industries gibi diğer şirketler de yanma odaları ve kritik roket parçaları üretmek için 3D baskı teknolojilerinden yararlanıyor. Eklemeli üretimdeki bu ilerlemeler, uzay araştırmalarının geleceği ve ileri itici sistemlerin geliştirilmesi açısından çok önemlidir.

kaynaklar:

– NASA, Derin Uzay Görevleri için Yeni Roket Motoru Nozülünü Başarıyla 3D Baskıladı ve Test Etti (kaynak makale)

– NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi

– Elementum 3D

– RAMFIRE (Dördüncü Sanayi Devrimi için Reaktif Eklemeli Üretim) projesi

– A6061-RAM2 alüminyum çeşidi

– Roket motoru imalatında 3 boyutlu baskı teknolojisi

– Uzay roketi üretimi için AMCM'nin metal Lazer Işını Toz Yatak Füzyonu (PBF-LB) 3D yazıcısı

– Agile Space Industries'in 625D baskı uzay roketi parçaları için Ni3 tozunu kullanması