Neandertal ve Homo sapiens'in İç içe Geçmiş Tarihi: DNA Analizinden İçgörüler

Cenevre Üniversitesi'ndeki (UNIGE) araştırmacılar tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, Neandertal DNA'sının günümüz Homo sapienslerindeki dağılımına dair yeni bilgiler sunuyor. Science Advances dergisinde yayınlanan çalışma, Neandertallerden alınan DNA'nın son 40,000 yıl boyunca Homo sapiens genomunda nasıl dağıldığını araştırıyor.

Araştırma, farklı zaman dilimleri ve coğrafi bölgelerde Neandertal DNA'sının varlığındaki ince farklılıkları ortaya çıkararak bu iki türün iç içe geçmiş tarihine ışık tutuyor. Neandertaller ile Homo sapienslerin melezleştiği ve bunun günümüz Avrasyalılarının genomlarında Neandertal kökenli DNA'nın yaklaşık yüzde ikisini oluşturduğu uzun zamandır biliniyordu.

Ancak çalışma bu oranın Avrasya genelinde tutarlı olmadığını gösteriyor. Neandertal DNA'sı Asya genomlarında Avrupa genomlarına göre biraz daha fazla bulunuyor. Açıklamalardan biri, doğal seçilimin Neandertal kökenli genler üzerindeki farklı etkilerinin, Asya ve Avrupa popülasyonları arasındaki bu farklılıklara neden olmuş olabileceğidir.

UNIGE bilim insanları tarafından öne sürülen başka bir teori, göç akışlarının Neandertal DNA'sının dağılımında önemli bir faktör olabileceğini öne sürüyor. Göç eden bir nüfus yerel bir nüfusla karıştığında, yerel nüfusun DNA'sı, göç eden grubun menşe noktasına olan uzaklıkla orantılı olarak artma eğilimindedir.

Bu teoriyi test etmek için araştırmacılar, Avrasya'daki 4,000 yıl öncesine ait 40,000'den fazla bireyin genomunu içeren bir veri tabanı kullandılar. İstatistiksel bulguları, Avrupalı ​​Paleolitik avcı-toplayıcıların Asyalı emsallerine kıyasla biraz daha yüksek oranda Neandertal DNA'sına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak Neolitik geçiş sırasında (10,000 ila 5,000 yıl önce), Avrupa genomlarındaki Neandertal DNA'sının oranında bir azalma oldu ve bu da Asya popülasyonlarına göre biraz daha düşük bir yüzdeyle sonuçlandı.

Bu dönemde Anadolu ve Ege bölgesinden daha az Neandertal DNA'sı taşıyan ilk çiftçilerin gelişi, Avrupa'daki Neandertal DNA'sının yoğunluğunu daha da azalttı. Bu bulgular, bu iki türün evrimsel yolculuğuna ve melezleşme sürecine dair değerli bilgiler sağlıyor.

Sonuç olarak, antik genom araştırması ile arkeolojik verilerin entegrasyonu, Neandertallerin ve Homo sapiens'in karmaşık tarihini çözmemize olanak sağlıyor. Bu çalışma gelecekteki çalışmalar için bir referans görevi görüyor ve ortalamadan sapan genetik profillerin belirlenmesine yardımcı olarak potansiyel olarak avantajlı veya dezavantajlı etkileri ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

kaynaklar:

- Orijinal makale: Bilim Gelişmeler

– Cenevre Üniversitesi: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/