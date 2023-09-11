Gökbilimciler Tarafından İncelenen Gizemli Ultra Yüksek Enerji Kaynağı

Maryland Üniversitesi ve Michigan Teknoloji Üniversitesi'nden gökbilimcilerden oluşan bir ekip, LHAASO J2108+5157 olarak bilinen gizemli, ultra yüksek enerjili gama ışını kaynağını araştırmak için bir çalışma başlattı. Foton enerjileri 0.1 PeV'nin üzerinde olan bu gama ışını kaynakları, ultra yüksek enerjili (UHE) gama ışını kaynakları olarak sınıflandırılır. Bu kaynakların gerçek doğası tam olarak anlaşılamadığından gökbilimciler, onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için sürekli olarak bu türden yeni nesneler arıyorlar.

Maryland Üniversitesi'nden Sajan Kumar liderliğindeki ekip, çalışmalarını yaklaşık 2108 ışıkyılı uzaklıkta bulunan moleküler bir bulutla ilişkili nokta benzeri bir kaynak olan LHAASO J5157+10,700 üzerinde yoğunlaştırdı. Önceki gözlemlerde bu kaynağın herhangi bir X-ışını karşılığı tespit edilmemişti, bu da gama ışını emisyonlarının kaynağının belirlenmesini zorlaştırıyordu. Kumar'ın ekibi, LHAASO J2108+5157'yi gözlemlemek ve UHE gama ışını emisyonları hakkında daha fazla bilgi toplamak için Çok Enerjik Radyasyon Görüntüleme Teleskop Dizisi Sistemini (VERITAS) ve Yüksek İrtifa Su Cherenkov Gözlemevi'ni (HAWC) kullandı.

Gözlemler, LHAASO J2108+5157'nin konumuna yakın herhangi bir önemli emisyon bulamadı. Kaynağın etrafındaki bölgenin spektral analizi, emisyonun önceki çalışmalarla tutarlı olduğunu ve muhtemelen leptonik bir kökene sahip olduğunu gösterdi. Ancak LHAASO J2108+5157 civarında yeni bir moleküler bulutun keşfi, gözlemlenen gama ışını emisyonunun kökenine dair ek bilgiler sağlıyor. Gökbilimciler, tanımlanamayan PeVatron'lar tarafından hızlandırılan kozmik ışın parçacıklarının ana hedefinin moleküler bulut olduğu, gama ışınlarının hadronik kanal yoluyla üretildiğinin daha muhtemel olduğu sonucuna vardı.

LHAASO J2108+5157'nin doğasını tam olarak anlamak için daha fazla gözlem ve analiz gereklidir. Araştırmacılar, bu gizemli ultra yüksek enerji kaynağı hakkında daha fazla bilgi sağlamak için Çerenkov Teleskop Dizisi (CTA) ile gelecekte yapılacak gözlemlere ve X-ışını bandındaki analizlere ihtiyaç olduğunu öne sürüyorlar.

Kaynak: Sajan Kumar ve diğerleri, tanımlanamayan kaynak LHAASO J2108+5157'nin VERITAS ve HAWC gözlemleri, arXiv (2023).

Daha fazla bilgi:

– Sajan Kumar ve diğerleri, tanımlanamayan kaynak LHAASO J2108+5157'nin VERITAS ve HAWC gözlemleri, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

– Günlük bilgisi: arXiv

atıf:

– Gökbilimciler tarafından araştırılan gizemli ultra yüksek enerji kaynağı (2023, 11 Eylül). 11 Eylül 2023'te https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html adresinden erişildi.