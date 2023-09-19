Dünyanın Manyeto Kuyruğundan Gelen Yüksek Enerjili Elektronlar Ay'da Su Oluşturuyor Olabilir

Bilim insanları, Dünya'yı çevreleyen plazmada bulunan yüksek enerjili elektronların Ay'da su oluşturduğunu keşfetti. Bu yeni bulgu, suyun ay yüzeyindeki dağılımına, özellikle de hiç güneş ışığı almayan kalıcı gölgeli bölgelere ilişkin değerli bilgiler sağlayabilir. Aydaki su dağılımını anlamak, evrimini incelemek ve gelecekteki insanlı görevleri planlamak için çok önemlidir. Su, astronotlar tarafından beslenme amacıyla toplanabilir ve ayrıca daha fazla uzay araştırması için yakıta dönüştürülebilir.

Mānoa'daki Hawaii Üniversitesi'nden bilim adamı Shuai Li tarafından yürütülen araştırma, aydaki su oluşumunu manyetosfer olarak bilinen Dünya'nın manyetik baloncuğuna bağlıyor. Manyetosfer, Dünya'yı güneş rüzgârındaki yüksek enerjili parçacıklardan koruyan bir kalkan görevi görür. Güneş rüzgarı manyetosferle etkileşime girdiğinde, Dünya'nın gece tarafında manyeto kuyruk adı verilen uzun bir manyetik kuyruk oluşturur. Bu manyeto kuyrukta yüksek enerjili elektronlar ve iyonlar bir plazma tabakası oluşturur.

Ay, Dünya'nın yörüngesinde dönerken, onu yüklü parçacıklardan koruyan ve aynı zamanda ışığın Ay yüzeyine ulaşmasına izin veren bu manyetokuyruktan geçer. Önceki araştırmalar, Ay'ın manyeto kuyruğunun dışındayken güneş rüzgarları tarafından bombardımana uğradığını ve az miktarda su oluştuğunu göstermişti. Ancak güneş rüzgarı protonlarının yokluğu nedeniyle manyeto kuyrukta su oluşumunun önemli ölçüde azalması bekleniyordu.

Li ve ekibi, Chandrayaan 1 uzay aracındaki Ay Mineraloji Haritalayıcısı tarafından toplanan verileri kullanarak, Dünya'nın manyeto kuyruğundaki su oluşumunun, Ay'ın manyeto kuyruğunun dışında olduğu zamana benzer olduğunu buldu. Bu, manyeto kuyrukta güneş rüzgarı implantasyonuyla doğrudan ilişkili olmayan ek süreçlerin veya su kaynaklarının bulunduğunu öne sürüyor. Ekip, manyeto kuyruktaki yüksek enerjili elektronların güneş rüzgarındaki iyonlara benzer etkiler ürettiğini keşfetti.

Bu bulgu, Li'nin manyeto kuyruktaki oksijenin ayın kutup bölgelerindeki demiri paslandırdığını gösteren önceki araştırmasını destekliyor. Dünya ile ay arasındaki derin bağlantıyı vurguluyor. Ekip, ayın etrafındaki plazma ortamını araştırmaya ve ayın manyeto kuyruğundan geçişinin farklı aşamaları sırasında ay kutuplarındaki su içeriğini incelemeye devam edecek.

Bu araştırma, insanları 2026 yılına kadar aya geri döndürmeyi amaçlayan Artemis programının bir parçası olarak hayati önem taşıyor. Yapılan keşifler, ay yüzeyine ve ötesine yapılacak uzun süreli görevler için daha iyi planlama ve hazırlık yapılmasına katkıda bulunacak.

Kaynak:

– Space.com (Orijinal Makale)