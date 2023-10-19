Melbourne'deki Şiddetli Patlamanın Göktaşının Atmosfere Girişi Olduğuna İnanılıyor

Özet: Melbourne banliyösünde yaşayanları şok eden gürültülü ve gizemli patlamanın, Dünya atmosferine giren bir göktaşından kaynaklandığından şüpheleniliyor. Doreen'de meydana gelen olay, birçok yerel sakinin video çekmesine ve deneyimlerini sosyal medyada paylaşmasına neden oldu. Bazıları astronomik bir olay hakkında spekülasyonlar yaparken, yetkililer henüz olayın kökeni hakkında yorum yapmadı. RMIT Üniversitesi'nden bilim uzmanı Dr. Gail Isles, bunun devam eden Perseid meteor yağmuruyla potansiyel olarak ilişkili bir meteor olabileceğini öne sürdü. Bununla birlikte, bunun Rusya'nın Plesetsk Kozmodromu'ndan fırlatılan bir navigasyon uydu roketinden bir parça olma ihtimalinden de bahsetti. Ağustos ayındaki benzer bir olayda, Victoria sakinleri gece gökyüzünde bir ışık topuna tanık oldular ve yüksek bir ses duydular; bu ses daha sonra Avustralya uzay ajansı tarafından Rus Soyuz-2 roketinden çıkan uzay enkazı olduğu doğrulandı.

Melbourne'un bir banliyösü olan Doreen sakinleri, Çarşamba günü saat 9 sıralarında meydana gelen patlamaya benzer ani bir ses karşısında şaşkına döndü. Bölge sakinleri tarafından çekilen videolarda, patlamayı andıran bir ışık patlaması ve ardından yüksek bir ses görülüyor. Bölge sakinlerinin deneyimlerini paylaşması ve büyük patlamanın nedenini sorgulaması üzerine sosyal medya platformlarında spekülasyonlar ortaya çıktı.

Yetkililer henüz bir açıklama yapmazken, RMIT Üniversitesi'nden bilim uzmanı Dr. Gail Isles, sesin Dünya atmosferine giren bir meteora atfedilebileceğini öne sürdü. Bunu, önümüzdeki hafta sonu zirveye ulaşması beklenen, devam eden Perseid meteor yağmuruna bağladı. Ancak Dr. Isles, patlamanın Rusya'nın Plesetsk Kozmodromundan fırlatılan bir navigasyon uydusu roketinin parçasından kaynaklanmış olabileceği ihtimalini de kabul etti.

Bu, Victoria'da böyle bir olayın meydana geldiği ilk olay değil. Ağustos ayındaki daha önceki bir olayda bölge sakinleri, yüksek bir patlama eşliğinde gece gökyüzünde bir ışık topunun geçtiğine tanık olmuştu. Daha sonra Avustralya uzay ajansı tarafından olayın, Rus Soyuz-2 roketinin Dünya atmosferine yeniden giren uzay enkazından kaynaklandığı doğrulandı.

kaynaklar:

– Bağımsız (kaynak makale)