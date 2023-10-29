Astronotlar Uzay Yürüyüşü Sırasında Garip Olaylarla Karşılaşıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışında yakın zamanda yapılan bir uzay yürüyüşü sırasında kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, beklenmedik ve gizemli bir olayla karşı karşıya kaldı. Uzay yürüyüşlerinin amacı, ISS'deki çok amaçlı bir laboratuvar olan Nauka modülündeki sızıntı yapan bir radyatörü onarmaktı. Ancak incelemeler sırasında keşfettikleri şey onları şaşkına çevirdi.

Kononenko radyatör panelini dikkatle incelerken alışılmadık derecede düzgün kenarlara sahip bir dizi delik fark etti. Bu delikler panel boyunca açılmış ve rastgele dağılmış gibi görünüyordu. Kozmonotlar bulguyu Moskova Görev Kontrol'e bildirdiler ve kaotik bir şekilde düzenlenmiş çok sayıda delik olduğunu belirttiler.

Kozmonotlar, tuhaf deliklerin yanı sıra radyatörün yakınında bir sıvı soğutucu havuzuyla da karşılaştı. Sıvının büyüyen bir "damla" olarak tanımlandığı ve ISS içinde kirlenmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiği belirtildi. Hatta Kononenko'nun ipi kirlendi ve uzaya atılması gerekti.

Söz konusu radyatör, Nauka modülünün içindeki sıcaklığı düzenlemek için yedek görevi görüyordu. Sızıntıyı gidermek için Kononenko ve Chub, radyatörün amonyak beslemesini kesmek için birkaç vanayı kapattı. Valf kapatma işlemi sırasında bozulan artık amonyaktan oluşan "blobun" olduğuna inanılmaktadır.

Rus mühendisler şimdi sızıntının nedenini belirlemek ve çözüm geliştirmek için kozmonotların topladığı verileri analiz edecek. Öne çıkan sorulardan biri de radyatör panelindeki gizemli deliklerin kökenidir.

Bu gibi olaylar astronotlar için zorluklar oluştururken, aynı zamanda uzay istasyonunun bütünlüğünü ve güvenliğini koruma konusunda yaptıkları işin önemini de vurguluyor. Uzayda keşif ve araştırmalar devam ederken, astronotların refahını ve gelecekteki görevlerin başarısını sağlamak için ortaya çıkabilecek anormallikleri ele almak ve anlamak büyük önem taşıyor.

FAQ

Uzay yürüyüşünün amacı neydi?

Uzay yürüyüşü, Uluslararası Uzay İstasyonunun Nauka modülünde sızıntı yapan bir radyatörün onarılması için gerçekleştirildi.

Kozmonotlar hangi garip olayla karşılaştı?

Kozmonotlar, incelemeleri sırasında radyatör panelinde sanki delinmiş gibi dikkat çekici derecede düzgün kenarlara sahip bir dizi delik keşfettiler. Delikler rastgele bir düzende dağılmıştı.

Sıvı soğutucu "bloğunun" nedeni neydi?

Dış radyatörün amonyak beslemesini kesmek için vanalar kapatıldığında bozulan artık amonyaktan oluşan büyüyen sıvı soğutucu "blobu".

Rus mühendisler toplanan verilerle ne yapacak?

Rus mühendisler, sızıntının nedenini araştırmak için verileri analiz edecek ve radyatörü onarmak için bir plan geliştirecek.