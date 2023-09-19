Venüs Bulutlarındaki Gizemli Parıltılar Yanan Meteorlar Olabilir

Araştırmacılar, Venüs'ün bulutlarını ara sıra aydınlatan gizemli ışık parlamaları üzerinde uzun zamandır kafa yormaktaydı. Daha önce yıldırım gibi olduğu düşünülen Jeofizik Araştırma Dergisi: Gezegenler dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, alternatif bir açıklama öneriyor. Çalışma, bu esrarengiz ışıkların aslında Venüs'ün atmosferinde yanan meteorlar olduğunu öne sürüyor.

Her ne kadar NASA daha önce Venüs'te Dünya'dan daha fazla yıldırım olabileceğini öne sürmüş olsa da, araştırma Venüs'te yıldırımın varlığının hâlâ tartışma konusu olduğunu belirtiyor. Dünyadaki yıldırım, doğal radyo dalgaları tespit edilerek izleniyor ve Venüs'e yapılan önceki görevlerde, yıldırım olduğuna inanılan sinyaller tespit ediliyordu. Ancak NASA'nın Cassini ve Parker Solar gibi daha yeni misyonları yıldırımdan gelen radyo sinyallerini bulamadı.

Araştırmacılar artık Venüs'ün dönen bulutlarında gözlemlenen parlamaların, şimşek yerine, gezegenin düşman atmosferinde parçalanan meteorların sonucu olabileceğini öne sürüyorlar. Venüs, aşırı sıcaklıklara ve süperkritik karbondioksit ve sülfürik asit bulutlarıyla dolu kalın, toksik bir atmosfere sahip, inanılmaz derecede sert bir ortama sahiptir.

Araştırmacılar, Steward Gözlemevi'nde ve Japonya'nın Akatsuki yörünge aracında gözlemlenen parlamaların sayısını sayarak, yılda 10,000 ila 100,000 arasında parlama meydana geldiğini tahmin ettiler. Araştırmacılar bu parlamaların potansiyel meteor çarpmalarına benzediğini öne sürüyorlar. Venüs'ün atmosferinin benzersiz bileşimi, bu çarpmalardan kaynaklanan ateş toplarının tespit edilebilecek kadar parlak yanmasına neden olabilir.

Bu fenomeni anlamak, özellikle gezegenin yüzeyinde olası volkanik aktiviteyi öne süren son kanıtların ışığında, Venüs'e gelecekteki görevleri planlamak için çok önemlidir. Yıldırım çarpması endişe vericiyse, Venüs'e inmeye çalışan sondalar veya onun yoğun atmosferinde uzun süre yüzen sondalar için koruma gerekli olacaktır.

Sonuç olarak, Venüs'ün bulutlarındaki gizemli parıltıların yanan meteorlar olabileceğinin keşfi, gezegene yapılacak gelecekteki görevler için değerli bilgiler sunuyor. Şimşeklerin varlığı belirsizliğini korurken, göktaşlarının olma ihtimali bu ilgi çekici olaylara alternatif açıklamalar sağlıyor.

kaynaklar:

– Jeofizik Araştırma Dergisi: Gezegenler