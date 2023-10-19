8 Milyar Yıl Önceki Radyo Dalgalarının Gizemli Patlaması Tespit Edildi

Gökbilimciler, Dünya'ya ulaşmak için 8 milyar yıl süren bir hızlı radyo patlaması (FRB) tespit ederek ilgi çekici bir keşif yaptılar. FRB'ler yalnızca milisaniye süren yoğun radyo dalgası patlamalarıdır ve kökenleri hala bilinmemektedir. İlk FRB'nin 2007'de keşfedilmesinden bu yana, bilim insanları evrenin farklı noktalarından kaynaklanan bu kozmik parlamalardan yüzlercesini gözlemlediler.

FRB 20220610A olarak adlandırılan son patlama bir milisaniyeden kısa sürdü ancak 30 yıl boyunca güneşimizin emisyonlarına eşdeğer enerjiyi açığa çıkardı. Bu patlama şimdiye kadar gözlemlenen en uzak ve enerjik FRB'lerden biridir. Ancak hızlı radyo patlamalarının kısa süreleri nedeniyle incelenmesi zordur.

Avustralya'daki ASKAP radyo teleskop dizisini kullanan araştırmacılar, patlamanın tam yerini belirlemeyi başardılar. Patlamanın izi, FRB'lerin magnetarlarla veya yıldız patlamalarından kaynaklanan yüksek enerjili nesnelerle bağlantılı olabileceği teorisiyle uyumlu olarak, birleşen bir gökada grubuna kadar uzanıyordu.

Bilim insanları, hızlı radyo patlamaları üzerinde çalışmanın, galaksiler arasındaki maddenin ölçümü için henüz açıklanmayan benzersiz bir yöntem sağlayabileceğine inanıyor. Evrenin kütlesine ilişkin mevcut tahminler birbirine uymuyor, bu da maddenin eksik olduğunu gösteriyor. Hızlı radyo patlamaları tarafından tespit edilen iyonize malzeme, galaksiler arasındaki madde miktarının ölçülmesine yardımcı olarak bu eksik maddeye ışık tutabilir.

Kayıp maddeyi tespit etmek için hızlı radyo patlamalarını kullanmanın bu yöntemi, ilk olarak 2020 yılında Avustralyalı gökbilimci Jean-Pierre Macquart tarafından önerildi. Bu çalışmada yapılan ölçümler, hızlı bir radyo patlamasının ne kadar uzakta olduğunu gösteren "Macquart ilişkisini" doğrulamaktadır. galaksiler arasında daha fazla dağınık gaz açığa çıkarır.

Şu ana kadar yaklaşık 50 hızlı radyo patlamasının başlangıç ​​noktalarına kadar takip edildi ve bunların yaklaşık yarısı ASKAP teleskopu kullanılarak tespit edildi. Bilim adamları, yapım aşamasında olan gelecekteki radyo teleskoplarının binlerce hızlı radyo patlamasının daha tespit edilmesini sağlayarak evrenin yapısını daha iyi anlamamıza yardımcı olacağından umutlular.

Hızlı radyo patlamaları üzerine yapılan çalışmalar, yalnızca bu kozmik olaylara dair içgörüler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kozmolojiyle ilgili büyük soruların yanıtlanması için yeni olasılıkların da önünü açıyor.

kaynaklar:

– CNN: https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html