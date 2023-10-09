New Hampshire Sakinleri İki Güneş Tutulması'na Tanık Olacak

New Hampshire sakinleri önümüzdeki aylarda bir değil iki güneş tutulmasına tanık olma fırsatına sahip olacak. 14 Ekim 2023'te parçalı güneş tutulması, ardından 8 Nisan 2024'te ise tam güneş tutulması yaşanacak. New Hampshire Üniversitesi'nden Doçentler Amy Keesee ve John S. Gianforte ile Direktör Lori Harnois Seyahat ve Turizm Geliştirme Bölümü'nden gelecek etkinlikleri tartışın.

Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle Güneş tutulması meydana gelir ve Dünya'nın gölgesi oluşur. Bu hizalanma Ay, Güneş ve Dünya aynı düzlemde olduğunda gerçekleşir. Ay, Güneş'in en azından bir kısmını bloke ederek güneş tutulmasına neden olur. Ekim ayındaki tutulma, New Hampshire'da görülebilecek kısmi bir tutulma olacak. Ancak Nisan tutulması tam bir tutulma olacak ve Ay, Güneş'ten gelen tüm ışığı belirli bir süre boyunca tamamen engelleyecek. Bu tutulmaların yolu, Ekim tutulması Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kesiminden geçecek ve Nisan tutulması New Hampshire'ın kuzey kesiminden geçecek şekilde farklılık gösterecek.

Bu tutulmaları güvenli bir şekilde görüntülemek için önerilen iki yöntem vardır. Birincisi, iğne deliği olan ve alüminyum folyo ile kaplanmış bir karton parçasının Güneş'in önüne yerleştirildiği ve görüntüsünün bir poster panosuna yansıtıldığı bir iğne deliği projektörü kullanmaktır. İkinci yöntem ise tutulmanın parçalı evrelerinde Güneş'in doğrudan görülmesini sağlayan güneş tutulması camlarının kullanılmasıdır. Bununla birlikte, Güneş'in doğrudan izlenmesinin yalnızca Ay'ın Güneş'i tamamen kapladığı tam tutulma sırasında güvenli olduğunu unutmamak önemlidir. Aksi takdirde gözlük takılmalıdır.

Yaklaşan güneş tutulmaları, New Hampshire sakinlerine bu nefes kesici gök olaylarına ilk elden tanık olmaları için eşsiz bir fırsat sunuyor. O halde takvimlerinizi işaretleyin ve bu doğa harikalarını gökyüzünde güvenle izlemeye hazırlanın.

Kaynak: İçinde Bulunduğumuz Eyalet – New Hampshire Üniversitesi, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois