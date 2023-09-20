Parazit, Sıcaklık Anahtarıyla Karınca Davranışını Kontrol Ediyor

Kopenhag Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, karıncaları enfekte eden bir parazit solucan olan lanset karaciğer kelebeğinin, konağının davranışını değiştiren benzersiz bir "açma/kapama" anahtarına sahip olduğunu keşfetti. Anahtar sıcaklıkla etkinleştiriliyor ve parazit solucan yalnızca sıcaklık düşük olduğunda karıncanın davranışını değiştiriyor. Behavioral Ecology dergisinde yayınlanan çalışma, parazitler ve konakçıları arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tutuyor.

Konakçılarının davranışlarını kontrol eden ve manipüle eden parazitler doğada iyi bilinmektedir. Zombileşen parazitik mantarların bir ailesi olan Cordyceps bunun en iyi örneğidir. Bu mantarlar çeşitli böcek türlerini enfekte ederek davranışlarını değiştirir ve sonuçta kendi üremelerine yol açar. Neşter karaciğeri kelebeği de konağını manipüle etme konusunda benzer bir yeteneğe sahiptir, ancak bu yeni araştırma, bu davranışı aktive etmede sıcaklığın önemini ortaya koymaktadır.

Karaciğer parazitleri karıncaları enfekte ettiğinde çoğu karıncanın karnında bir kapsülle korunarak saklanır. Bir karaciğer kelebeği karıncanın beynine yapışır ve karıncayı alt çenesini bir çimen yaprağının üstüne kenetlemeye zorlar. Bu, karıncayı, otlayan memeliler tarafından yenme olasılığını artıracak şekilde konumlandırır. Koruyucu kapsül, yeni konağın bağırsaklarında çözülür ve karaciğer parazitleri karaciğere doğru yol alır. Karıncanın beynine yapışan parazit, diğer parazitlere fayda sağlamak için kendini feda eder.

Hayatta kalan karaciğer parazitleri, konağın kanıyla beslenir, yetişkin olur ve yumurtlar. Bu yumurtalar, salyangozlar tarafından tüketilen konağın dışkısıyla atılır. Salyangozlar daha sonra mukusla birlikte larva parazitlerini de öksürür, larvaları yutan karıncaları çeker ve döngüyü sürdürür.

Araştırmacılardan biri olan Brian Lund Fredensborg tarafından yapılan önceki laboratuvar çalışmaları, enfekte karıncaların yüksek sıcaklıklarda bir yaprağı ısırma ihtimalinin daha düşük olduğunu göstermişti. Bunu daha fazla araştırmak için araştırmacılar, sıcaklık ve nemi izlerken vahşi doğada enfekte karıncaları gözlemlediler. Sonuçlar, enfekte karıncaların daha düşük sıcaklıklarda çim yapraklarının tepesine tutunma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve sıcaklık yükseldikçe ısırıklarını serbest bıraktıklarını gösteren laboratuvar bulgularını doğruladı.

Parazitlerin konakçılarını nasıl manipüle ettiğini anlamak, biyolojik çeşitliliği ve türler arasındaki karmaşık ilişkileri anlamak için çok önemlidir. Bu araştırma, bu tür manipülasyonları tetiklemede sıcaklığın önemini vurguluyor ve parazitlenmiş karıncaların doğal ortamlarındaki davranışlarına ilişkin yeni bilgiler sağlıyor.

Tanımlar:

- Lancet karaciğer fluke: Salyangozlar, karıncalar ve otlayan memeliler dahil olmak üzere çeşitli konakçıları enfekte eden parazitik bir solucan.

– Parazitizm: Birinin diğerinin zararına fayda sağladığı iki organizma arasındaki ilişki.

– Davranışsal Ekoloji: Hayvanların çevreleriyle ilişkili davranışları üzerine araştırmalar yayınlayan bilimsel bir dergi.

Kaynak: Kopenhag Üniversitesi