James Webb Uzay Teleskobu'ndan Elde Edilen İlk Sonuçlar Başlangıçta Düşünüldüğü Kadar Devrimci Değil

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), ilk gözlemleriyle büyük bir heyecan yarattı ve Büyük Patlama ve genel görelilik gibi köklü teorilerin çürütüldüğünü iddia eden sansasyonel manşetlere yol açtı. Ancak Kanada NIRISS Tarafsız Küme Araştırması'ndan (CANUCS) elde edilen verileri kullanan bir çalışmanın yeni bulguları, bu devrim niteliğindeki sonuçların başlangıçta ima edildiği kadar sıra dışı olmadığını gösteriyor.

JWST, şimdiye kadar yapılmış en güçlü kızılötesi teleskoptur ve erken Evrenin karanlık çağlarından sonra oluşan en eski gökadalardan bazılarının ayrıntılı görüntülerini yakalayabilmektedir. Biraz daha sonraki dönemlerdeki önceki gözlemler, Büyük Patlama anlayışımıza dayanarak galaksilerin ne kadar hızlı evrimleştiğine dair iyi bir anlayış sağladı. Ancak JWST tarafından tanımlanan galaksiler zaten büyük, parlak ve yapısal olarak karmaşıktı; bu da galaktik evrim hakkındaki varsayımlarımıza meydan okuyordu.

Gökbilimciler, uzak gökadaları tanımlamak için galaktik spektrumlardaki kırılmaları aramak da dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanırlar. Hem Lyman hem de Balmer dalga boylarında kırılmalar sergileyen çift kırılmalı galaksiler, gökbilimcilerin belirli mesafelerdeki galaksileri hedeflemesine yardımcı olabilir. JWST'den elde edilen ilk sonuçlar, Evren bir milyar yıldan daha küçükken yaklaşık z=7 kırmızıya kayma gösteren çift kırılımlı gökadalara odaklandı.

Ancak CANUCS verilerini kullanan bu çalışma, çift kırılımlı gökadaların seçiminde potansiyel bir yanlılığı ortaya çıkardı. Yöntem, daha büyük ve daha parlak galaksileri tercih edebilir, daha küçük, daha sönük ve daha soğuk galaksileri dışarıda bırakabilir. Ekip, CANUCS verilerinden 19 çift kırılmalı gökada tespit etti, ancak daha büyük bir gökada popülasyonu ile karşılaştırıldığında, seçim yönteminin, sonuçları daha büyük ve daha parlak gökadalara doğru saptırabileceği açıktı.

Araştırmacılar, bu ilk bulguların JWST'nin standart kozmolojik modelimizin revizyonunu zorlama potansiyelini göz ardı etmediğini vurguluyor. Ancak hala erken aşamalarda olduğumuzu ve bu uzak galaksilerin gerçek doğasını ve tozun gerçekten nerede çöktüğünü anlamak için daha fazla veriye ve ayrıntılı gözlemlere ihtiyacımız olduğunu vurguluyorlar.

Kaynak:

Desprez, Guillaume ve ark. "LCDM henüz ölmedi: devasa yüksek z Balmer kırılma gökadaları daha önce bildirilenden daha az yaygındır." arXiv ön baskısı arXiv:2310.03063 (2023).