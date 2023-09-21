Maymunlar, İnsanların Gürültü Kirliliğini Telafi Etmek İçin Koku İşaretlerinin Kullanımını Artırıyor

Yeni bir çalışma, alaca maymunların insan gürültüsü kirliliğini telafi etmek için koku işaretleri kullanımını artırdığını buldu. Alaca maymunu, orta Brezilya'da bulunan bir primat türüdür, ancak yaşam alanı kentsel ortamlar tarafından giderek daha fazla ihlal edilmektedir. Universidade Federal do Amazonas ve Anglia Ruskin Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, dokuz ayrı yabani alaca maymunu grubunun davranışını gözlemlemek için radyo izlemeyi kullandı. Araştırmacılar, karayolu trafiği, uçaklar, park ziyaretçileri ve askeri faaliyetlerin neden olduğu gürültü seviyelerine paralel olarak koku işaretleme sıklığının arttığını buldu. Bu, insan gürültüsü nedeniyle sesli iletişimleri daha az etkili hale geldiğinde maymunların koku işaretlemeye daha fazla güvendiklerini gösteriyor.

İletişim, bir türün hayatta kalması için hayati öneme sahiptir ve alaca maymunlar, üreme ve bölge bilgilerini iletmek için koku işaretlerini kullanır. Araştırmanın baş yazarı Tainara Sobroza, birçok türün eş çekimi, yiyecek arama ve yırtıcı uyarıları gibi temel bilgiler için akustik sinyallere bağlı olduğunu açıklıyor. Araştırma, kentleşmenin ve artan gürültü seviyelerinin maymunların iletişimini etkilediğini gösteriyor. Kentsel peyzaj onların bölgelerine doğru ilerledikçe, kokuyla işaretleme bir iletişim aracı olarak daha yaygın hale geliyor.

Ortak yazar Dr. Jacob Dunn, insanların hayvanların ses ortamlarına ek uyaranlar ekleyerek doğal sesleri bastırdığını belirtiyor. Alaca maymunların koku işaretlemesinin artan kullanımı, bu çevresel değişime esnek bir yanıt olarak görülüyor. Ancak sesli çağrıların aksine koku işaretleri uzun mesafeli iletişimde etkili değildir. Demirhindilerin habitatının daha parçalı hale gelmesi ve grupların daha izole hale gelmesiyle birlikte, bu adaptasyon halihazırda kritik tehlike altında olan bir tür üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir.

Genel olarak çalışma, hayvanların çevrelerinde insan kaynaklı değişikliklere yanıt olarak davranışlarını nasıl uyarladıklarının altını çiziyor. Bu adaptasyonları anlamak, koruma çabaları ve nesli tükenmekte olan türlerin hayatta kalmasını sağlamak için çok önemlidir.

Kaynak:

– Tainara V. Sobroza ve diğerleri, Alaca maymunlar kentsel gürültüye tepki olarak koku işaretini artırır mı?, Ethology Ecology & Evolution