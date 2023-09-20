Potansiyel Yeni Bir Alzheimer İlacı Beyin Enflamasyonunu Azaltır ve Belleği Güçlendirir

MIT'deki Picower Öğrenme ve Bellek Enstitüsü'nden araştırmacılar, beyindeki iltihabı azaltan ve hafızayı geliştiren bir ilaç geliştirerek Alzheimer hastalığının tedavisinde önemli ilerleme kaydettiler. A11 adı verilen ilaç, Alzheimer hastalığı sırasında beynin bağışıklık hücrelerindeki inflamatuar genlerin aşırı ekspresyonundan sorumlu olan PU.1 adı verilen genetik transkripsiyon faktörünü hedef alıyor. A11, bu inflamatuar genlerin ekspresyonunu baskılayan proteinleri işe alarak PU.1 aktivitesini baskılar.

Enflamasyon, Alzheimer hastalığı patolojisinin önemli bir bileşenidir ve etkili tedaviler bulmanın zor olduğu kanıtlanmıştır. İnsan hücre kültürleri ve Alzheimer fare modelleri üzerinde yapılan klinik öncesi testler sayesinde araştırmacılar, A11'in insan mikroglia benzeri hücrelerdeki inflamasyonu ve Alzheimer hastalığının çoklu fare modellerinde iltihabı azalttığını buldu. Ayrıca farelerde bilişi önemli ölçüde geliştirir.

Araştırmacılar, Alzheimer hastalarından ve Alzheimer hastası olmayan kontrollerden alınan ölüm sonrası beyin örneklerinde gen ekspresyonunu karşılaştırdı. Alzheimer'ın mikroglial gen ekspresyonunda büyük değişikliklere yol açtığını ve PU.1'in inflamatuar gen hedeflerine bağlanmasındaki artışın bu değişikliklerin önemli bir parçası olduğunu keşfettiler. Alzheimer'ın fare modelinde PU.1 aktivitesinin düşürülmesi, inflamasyonu ve nörodejenerasyonu azalttı.

Ekip, inflamasyonu ve PU.58,000 tarafından düzenlenen Alzheimer ile ilişkili genleri azaltabilecek bileşikler bulmak için 1'den fazla küçük molekülü taradı. A11, altı final adayı arasında en güçlü olanıydı. İnsan mikroglia benzeri hücreler üzerinde yapılan deneylerde A11, inflamatuar sitokinlerin ekspresyonunu ve salgılanmasını azalttı ve mikroglia'nın inflamatuar ipuçlarına aşırı tepki vermesini önledi.

A11'in Alzheimer hastalığının tedavisi için geliştirilmesi ve test edilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu umut verici ilaç, bu yıkıcı nörodejeneratif bozukluk için daha etkili tedavilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

kaynaklar:

– Alzheimer Hastalığı Tanımı: Alzheimer hastalığı beyne saldıran, zihinsel yetenekte zamanla kötüleşen bir düşüşe neden olan bir hastalıktır. Demansın en yaygın şeklidir ve demans vakalarının yüzde 60 ila 80'ini oluşturur. Alzheimer hastalığının güncel bir tedavisi yoktur ancak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilecek ilaçlar vardır.

– MIT Tanımı: MIT, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün kısaltmasıdır. Cambridge, Massachusetts'te 1861 yılında kurulan prestijli bir özel araştırma üniversitesidir. Beş Okul halinde düzenlenmiştir: mimarlık, mühendislik, beşeri bilimler, sanat ve sosyal bilimler, yönetim ve bilim. MIT'in etkisi birçok bilimsel buluşu ve teknolojik ilerlemeyi içermektedir. Misyonu, canlı sistemlerin doğası ve davranışları hakkında temel bilgileri aramak ve bu bilgilerin sağlığı geliştirmek, yaşamı uzatmak ve hastalık ve sakatlıkları azaltmak için uygulanmasıdır.

– Ulusal Sağlık Enstitüleri Tanım: Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin biyomedikal ve halk sağlığı araştırmalarından sorumlu birincil kurumudur. Okul İçi Araştırma Programı (IRP) aracılığıyla kendi bilimsel araştırmalarını yürütür ve Okul Dışı Araştırma Programı aracılığıyla NIH dışı araştırma tesislerine büyük biyomedikal araştırma finansmanı sağlar. Misyonu, canlı sistemlerin doğası ve davranışları hakkında temel bilgileri aramak ve bu bilginin sağlığı iyileştirmek, yaşamı uzatmak ve hastalık ve sakatlığı azaltmak için uygulanmasıdır.