Yeni Evrensel Doğa Yasası: Evrim Tüm Karmaşık Sistemler İçin Geçerlidir

Bilim insanları ve filozoflardan oluşan bir ekip, "doğanın eksik kanunu" adını verdikleri çığır açıcı bir kavramı ortaya attı. Evrimin biyolojik yaşamla sınırlı olmadığını, gök cisimlerinden atomik yapılara kadar evrendeki tüm karmaşık sistemler için geçerli olan temel bir süreç olduğunu savunuyorlar. Ekip, farklı konfigürasyonların işlevselliğe dayalı olarak seçime tabi tutulması durumunda, canlı veya cansız herhangi bir sistemin gelişeceğini belirten “İşlevsel Bilgiyi Arttırma Yasası”nı önermektedir.

Araştırmacılar gelişen sistemlerin üç tanımlayıcı özelliğini tanımlıyor: bileşenlerin çokluğu, düzenlemelerin çeşitliliği ve işlev seçimi. Bu özelliklerin farklı alanlardaki karmaşık gelişen sistemlerde ortak olduğunu öne sürüyorlar.

Bu evrensel doğa yasasının anahtarı "işlev için seçilim" kavramında yatmaktadır. Araştırmacılar, Darwin'in doğal seçilim teorisini genişleterek işlevi üç farklı türe ayırıyor: kararlılık, dinamik kalıcılık ve yenilik. İşlev artık hayatta kalma özellikleriyle sınırlı değil; bir sistemin devam eden varlığına, çeşitliliğine ve karmaşıklığına katkıda bulunan nitelikleri de içeriyor.

Çalışma bu teoriyi hem biyolojik hem de biyolojik olmayan bağlamlardan örneklerle göstermektedir. Fotosentezin ortaya çıkışından karmaşık davranışların gelişimine kadar Dünya üzerindeki yaşamın evrimsel yolculuğunu vurguluyor. Ancak evrim kavramı organik yaşamın ötesine uzanır. Örneğin mineral krallığı, basit mineral konfigürasyonlarının zaman içinde giderek daha karmaşık olanlara yol açtığı kendi evrimsel yolunu sergiliyor.

Dahası, yıldızlar daha ağır elementler oluşturarak evrenin kimyasal çeşitliliğine ve karmaşıklığına katkıda bulunarak bir evrim harikasını temsil ederler.

Araştırma, Darwinci evrimin bu daha geniş doğal olgunun içinde özel bir durum olduğunu vurguluyor. Dünyadaki yaşamın çeşitliliğini yönlendiren ilkelerin cansız sistemler için de geçerli olduğunu öne sürüyor.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan bu çalışma, çeşitli disiplinlerden bilim adamlarının yer aldığı ortak bir çalışmadır. Karmaşık sistemlerin yenilik, istikrar ve dinamik kalıcılık üretme yönündeki evrensel eğilimini kabul eden bu araştırma, sürekli gelişen evrenimizin doğal bir özelliği olarak evrim anlayışımızı yeniden tanımlamaktadır.

kaynaklar:

- Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı