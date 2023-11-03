Miss England, Yeni Nesil STEM Meraklılarına İlham Veren Boeing'in Starliner Simülatörünü Keşfediyor

İngiltere Güzeli Jessica Gagan, geçtiğimiz günlerde NASA'nın Orlando'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Boeing'in son teknoloji ürünü Starliner simülatörünün kontrolünü ele geçirmek için inanılmaz bir fırsat yakaladı. Güzellik yarışmasının galibi için bu nadir deneyim, havacılık endüstrisi ile STEM eğitimini destekleyen bireyler arasındaki büyüyen işbirliğinin altını çiziyor.

Liverpool Üniversitesi'nden havacılık ve uzay mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olan Gagan, bu alandaki cinsiyet stereotiplerini kırmanın sesli bir savunucusu oldu. Starliner simülatörüne yaptığı ziyaretten önce, Las Vegas'taki Ascend konferansında Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) öğrencilere STEM alanında kariyer yapma konusunda ilham verecek bir araç olarak kullanma konusunda konuşmaya davet edildi.

Gagan, Boeing ziyareti sırasında sosyal medya ekibiyle işbirliği yaparak STEM konularının havacılık ve uzay endüstrisine katılımını sergileyen içerik yaratacak. Gündeminde ayrıca Boeing tesislerine bir tur, Redwire Space ile bir panel tartışması ve muhtemelen SpaceX'in ISS'ye kargo ikmal misyonuna tanıklık etme yer alıyor.

Gagan'ın havacılık ve uzay sektörünün heyecan verici doğasını destekleme ve mühendislikle ilgili stereotipleri kırma tutkusu açıkça görülüyor. Üniversitesindeki birkaç kadın havacılık ve uzay mühendisliği öğrencisinden biri olmaktan Miss England olmaya kadar olan yolculuğu, başkalarına ilham vermeye olan bağlılığını gösteriyor.

Gagan'ın pilot simülasyonu yapma fırsatı bulduğu Boeing'in Starliner uzay aracı, 2019 ve 2022 yıllarında iki insansız test uçuşu gerçekleştirdi. Bu testler, ISS'ye yapılacak mürettebatlı görevlerin sertifikasyon sürecinde çok önemliydi. Sertifika alındıktan sonra Starliner, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında uzaya astronot gönderme seçeneklerinden biri olarak SpaceX'e katılacak.

Gagan'ın Starliner simülatörüne yaptığı ziyaret, yalnızca onun dikkate değer başarılarını vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda her kökenden bireyin havacılık teknolojisinin ilerlemesine katkıda bulunabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısı oluyor. Gagan gibi ilham veren isimler, Boeing gibi sektör liderleriyle işbirliği yaparak STEM'de çeşitli ve kapsayıcı bir geleceğin yolunu açmaya devam ediyor.

SSS

1. Bayan İngiltere kimdir?

Miss England, iyi niyet girişimlerini teşvik etmek için sıklıkla hayır kurumlarıyla veya öğrencilerle çalışmayı seçen bir güzellik yarışması kazananıdır.

2. Starliner simülatörü nedir?

Starliner simülatörü, Boeing tarafından astronotları Uluslararası Uzay İstasyonuna taşımak üzere tasarlanan uzay araçlarının pilotajını simüle etmek için oluşturulan bir eğitim aracıdır.

3. STEM nedir?

STEM bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik anlamına gelir. Bu konulara odaklanan akademik disiplinleri temsil eder ve havacılık ve uzay endüstrisindeki kariyerler için çok önemlidir.

4. Ticari Mürettebat Programı nedir?

Ticari Mürettebat Programı, NASA'nın, astronotları ISS'ye ve ISS'den taşıyabilecek mürettebatlı uzay aracı geliştirmek için Boeing ve SpaceX gibi özel şirketlerle ortaklık kurmaya yönelik bir girişimidir.

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