Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

Yeni Çalışma, Uluslararası Uzay İstasyonundaki Mikrop İstilasına Potansiyel Çözümü Gösteriyor

ByRobert Andrew

Eylül 11, 2023
Yeni Çalışma, Uluslararası Uzay İstasyonundaki Mikrop İstilasına Potansiyel Çözümü Gösteriyor

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yakın zamanda yürütülen bir çalışma, devam eden mikrobiyal istila sorununa potansiyel bir çözüm ortaya çıkardı. Astronotlar ve kargo tarafından ISS'ye taşınan mikroplar, biyofilm olarak bilinen kış uykusuna yatan yuvalar oluşturabilir. Bu biyofilmler astronotun sağlığını tehdit ediyor ve istasyondaki ekipmanlara zarar verebiliyor. Bununla birlikte, silikon bazlı bir yağlayıcı içeren bir işlemin, biyofilm oluşumunu önlemede ümit verici sonuçlar verdiği görülmüştür.

Biyofilmler, mikroplar tarafından üretilen karmaşık hücre matrisleridir ve uzay giysileri ve su sistemleri de dahil olmak üzere ISS'nin çeşitli yüzeylerinde bulunabilirler. Bazı mikroplar zararsız, hatta faydalı olsa da, zararlı olanlar vücudun savunma sisteminden kaçıp doku hasarına neden olabiliyor. Bu zararlı mikroplar, oluşturdukları biyofilmler tarafından korunarak, hareketsiz kalmalarına ve tespit edilmekten kaçmalarına olanak tanır.

Silikon bazlı yağlayıcı işlemi ilk olarak Dünya'da test edildi ve biyofilm oluşumunu önlemede etkili olduğu kanıtlandı. ISS deneyinde astronotlar yüzey malzemelerini yağlayıcıyla işlemden geçirdi ve bunları Pseudomonas aeruginosa adı verilen bir bakteriye maruz bıraktı. İstasyonda üç günlük inkübasyonun ardından yapılan testler, yağlayıcının bakterilerin yüzeylerde toplanmasını önlediğini gösterdi.

Bu keşif, özellikle yedek parça temininin veya mürettebatın Dünya'ya geri gönderilmesinin mümkün olmadığı Ay ve Mars'a yapılacak uzun vadeli uzay görevleri için özellikle önemlidir. Mikrobiyal istilayı azaltacak çözümler bulmak, astronot sağlığını korumak ve ekipmanın işlevselliğini sağlamak açısından çok önemlidir.

Bu araştırmanın uzaydaki uygulamalarının yanı sıra, tıbbi cihazların temiz tutulması ve petrol ve gaz üretimi gibi endüstrilerde mikrop kaynaklı korozyonun azaltılması konusunda da etkileri olabilir. Biyofilm oluşumunun önlenmesi, ekipman arızası ve tehlikeli petrol sızıntısı risklerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Bu çalışma 16 Ağustos 2021'de npj Microgravity dergisinde yayınlandı.

kaynaklar:
– Kaynak makale: Bağlantısız kaynak
– Biyofilmlerin tanımı: “Biyofilm, bir yüzeye yapışan ve hücre dışı polimerik madde (EPS) adı verilen koruyucu bir matris üreten, bakteriler de dahil olmak üzere mikroorganizmalardan oluşan bir katmandır.” (Kaynak: Study.com)
– Mikropların tanımı: “Mikroplar, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan bakteri, virüs, mantar ve protozoa gibi mikroorganizmalardır.” (Kaynak: News-Medical.net)

By Robert Andrew

İlgili Mesaj

Bilim

SpaceX, Hava Durumu Kaygıları Nedeniyle Starlink Uydularının Fırlatılmasını Erteledi

Eylül 15, 2023 Mafo Brescia
Bilim

Dünyanın Gezegensel Sınırların Aşılması Tehdidi Altındaki İnsan Toplumlarını Destekleme Yeteneği

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou
Bilim

Lansmana Giden Yol: Karbon Haritalayıcı Koalisyonunda Önemli Kilometre Taşlarına Ulaşmak

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou

Kaçırdın

Teknolojilerimiz

WhatsApp, Reklam Tanıtılacağı İddialarını Reddetti, WhatsApp Kanalları Özelliğini Başlattı

Eylül 15, 2023 Mafo Brescia 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Google, Chromebook'lara İlişkin Hizmet Güncellemelerini On Yıla Uzatıyor

Eylül 15, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Başka Bir Kod: Two Memories, Nintendo Switch için Yeniden Düzenleniyor

Eylül 15, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Apple, iPhone 15 Serisini Piyasaya Sürüyor: Ön Siparişler Artık Hindistan'da Mevcut

Eylül 15, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar