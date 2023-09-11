Yeni Çalışma, Uluslararası Uzay İstasyonundaki Mikrop İstilasına Potansiyel Çözümü Gösteriyor

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yakın zamanda yürütülen bir çalışma, devam eden mikrobiyal istila sorununa potansiyel bir çözüm ortaya çıkardı. Astronotlar ve kargo tarafından ISS'ye taşınan mikroplar, biyofilm olarak bilinen kış uykusuna yatan yuvalar oluşturabilir. Bu biyofilmler astronotun sağlığını tehdit ediyor ve istasyondaki ekipmanlara zarar verebiliyor. Bununla birlikte, silikon bazlı bir yağlayıcı içeren bir işlemin, biyofilm oluşumunu önlemede ümit verici sonuçlar verdiği görülmüştür.

Biyofilmler, mikroplar tarafından üretilen karmaşık hücre matrisleridir ve uzay giysileri ve su sistemleri de dahil olmak üzere ISS'nin çeşitli yüzeylerinde bulunabilirler. Bazı mikroplar zararsız, hatta faydalı olsa da, zararlı olanlar vücudun savunma sisteminden kaçıp doku hasarına neden olabiliyor. Bu zararlı mikroplar, oluşturdukları biyofilmler tarafından korunarak, hareketsiz kalmalarına ve tespit edilmekten kaçmalarına olanak tanır.

Silikon bazlı yağlayıcı işlemi ilk olarak Dünya'da test edildi ve biyofilm oluşumunu önlemede etkili olduğu kanıtlandı. ISS deneyinde astronotlar yüzey malzemelerini yağlayıcıyla işlemden geçirdi ve bunları Pseudomonas aeruginosa adı verilen bir bakteriye maruz bıraktı. İstasyonda üç günlük inkübasyonun ardından yapılan testler, yağlayıcının bakterilerin yüzeylerde toplanmasını önlediğini gösterdi.

Bu keşif, özellikle yedek parça temininin veya mürettebatın Dünya'ya geri gönderilmesinin mümkün olmadığı Ay ve Mars'a yapılacak uzun vadeli uzay görevleri için özellikle önemlidir. Mikrobiyal istilayı azaltacak çözümler bulmak, astronot sağlığını korumak ve ekipmanın işlevselliğini sağlamak açısından çok önemlidir.

Bu araştırmanın uzaydaki uygulamalarının yanı sıra, tıbbi cihazların temiz tutulması ve petrol ve gaz üretimi gibi endüstrilerde mikrop kaynaklı korozyonun azaltılması konusunda da etkileri olabilir. Biyofilm oluşumunun önlenmesi, ekipman arızası ve tehlikeli petrol sızıntısı risklerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Bu çalışma 16 Ağustos 2021'de npj Microgravity dergisinde yayınlandı.

kaynaklar:

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– Biyofilmlerin tanımı: “Biyofilm, bir yüzeye yapışan ve hücre dışı polimerik madde (EPS) adı verilen koruyucu bir matris üreten, bakteriler de dahil olmak üzere mikroorganizmalardan oluşan bir katmandır.” (Kaynak: Study.com)

– Mikropların tanımı: “Mikroplar, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan bakteri, virüs, mantar ve protozoa gibi mikroorganizmalardır.” (Kaynak: News-Medical.net)