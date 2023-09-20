NASA, Ötegezegen K2-18 b'nin Atmosferinde "Karbon Taşıyan" Molekülleri Keşfetti

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verilerin, ötegezegen K2-18 b'nin atmosferinde "karbon taşıyan" moleküllerin varlığını ortaya çıkardığını duyurdu. Ev sahibi yıldızın yaşanabilir bölgesinde yaklaşık 120 ışıkyılı uzaklıkta yer alan bu keşif, Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan ve K2-18 b'de hidrojen açısından zengin bir atmosferin ve su okyanusuyla kaplı bir yüzeyin varlığını gösteren önceki gözlemlere katkıda bulunuyor.

Kepler Uzay Teleskobu tarafından 2 yılında keşfedilen K18-2015 b, yaklaşık 33 milyon mil uzaklıktaki ev sahibi kırmızı cüce yıldızının yörüngesinde her 13 günde bir dönüyor. Bu mesafe, güneş sistemimizdeki Merkür ile Güneş arasındaki mesafenin kabaca üçte biri kadar olsa da, kırmızı cüce yıldızların daha küçük ve daha soğuk olması, K2-18 b'nin potansiyel olarak sıvı suyun bulunabileceği yaşanabilir bölge içinde var olmasına olanak tanıyor.

Bir “mini-Neptün” olan K2-18 b, Dünya'dan yaklaşık 8.6 kat daha büyüktür. Bu tür ötegezegenler güneş sistemimizde mevcut değildir ve gökbilimcilerin bu gezegenlerin atmosferleri hakkındaki bilgileri sınırlıdır. Ancak NASA, K2-18 b gibi bu "Hycean" dünyaların yaşamın varlığı için umut verici ortamlar sunduğuna inanıyor.

Webb teleskobu tarafından yapılan son gözlemler, K2-18 b'nin atmosferinde metan ve karbondioksitin varlığına işaret ediyor. Ayrıca, amonyak kıtlığı ve dimetil sülfürün potansiyel olarak tespit edilmesi, gezegenin hidrojen açısından zengin atmosferinin altında su okyanusları olasılığını akla getiriyor.

Bu moleküllerin bolluğu önemli olsa da NASA, bunun gezegenin yaşamı destekleme yeteneğini garanti etmediğini belirtiyor. K2-18 b'nin yarıçapı Dünya'dan daha büyük ve okyanusu çok sıcak olabilir ya da hiç sıvı olmayabilir. Daha fazla veri toplamak ve onun bileşimi ve yaşanabilirliği hakkında daha net bir anlayış elde etmek için ötegezegenin daha fazla gözlemlenmesi gerekli olacaktır.

Webb teleskopu, ev sahibi yıldızın parlaklığı nedeniyle K2-18 b'yi doğrudan gözlemleyemiyor. Bunun yerine gökbilimciler, gezegen önünden geçerken yıldızın parlaklığındaki hafif azalmayı gözlemledikleri geçiş yöntemine güveniyorlar. Bu yöntem, ötegezegenin atmosferinden geçen ışığın analizine olanak tanıyarak, onun bileşimi hakkında bilgi sağlar.

NASA, bu keşfin sadece bir başlangıç ​​olduğunu vurguluyor; potansiyel yaşanabilir bölgedeki ötegezegenlere ilişkin daha pek çok gözlem yapılacak. Ajans, Webb'in gelecekteki gözlemlerinin ötegezegenler ve bunların yaşamı destekleme potansiyelleri hakkında zengin bilgiler sağlamasını bekliyor.

Kaynaklar: NASA, Cambridge Üniversitesi