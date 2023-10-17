Uzay Aracının Dünyanın Üst Atmosferine Etkisi Bilim Adamları Tarafından Ortaya Çıkarıldı

Bilim adamları, Dünya'nın üst atmosferinde bırakılan roket ve uzay aracı kalıntılarının iklim üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabileceğini keşfettiler. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, Dünya'nın stratosferinde önemli miktarda alüminyum ve egzotik metalleri ortaya çıkardı. Araştırma ekibi, bu nadir metallerin, yeniden giriş sırasında yanan uzay aracından kaynaklandığını tespit edebildi. Bu bulgu, gelişen uzay endüstrisinin Dünya'nın üst atmosferini nasıl etkilediğine dair endişeleri artırıyor.

Çalışma, atmosferdeki aerosolleri toplamak için hassas bir aletle donatılmış özel bir araştırma uçağının çalıştırılmasını içeriyordu. Toplanan veriler, aralarında lityum, alüminyum, bakır ve kurşunun da bulunduğu 20'den fazla elementin uzay aracında kullanılanlarla eşleşen oranlarda mevcut olduğunu gösterdi. Bu metaller, ozon tabakasının korunması ve tamponlanması için gerekli olan sülfürik asit parçacıklarının yaklaşık %10'unda bulundu.

Artan sayıda roket fırlatılması, bu metalik parçacıkların stratosferde birikmesine katkıda bulunuyor. 2022 yılında rekor kıran 180 roket fırlatması gerçekleşti ve uzay endüstrisi daha fazla uydu ve uzay aracı fırlatmaya devam ettikçe bu sayının artması bekleniyor. Araştırmacılar, insanın uzay uçuşunun gezegen üzerindeki, özellikle de Güneş'ten gelen zararlı radyasyonun emilmesinde önemli bir rol oynayan ozon tabakası üzerindeki etkisinin anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Çalışmanın bulguları, Dünya atmosferinde meydana gelen değişikliklerin araştırılması ve anlaşılmasının aciliyetini vurgulamaktadır. İnsan işgalinin ve uzay faaliyetlerinin etkisi önceden hayal edilenden daha önemli olabilir. Uzay araştırmalarının potansiyel sonuçlarını daha iyi anlamak ve hafifletmek için gezegenimizdeki araştırmalara öncelik vermek çok önemlidir.

Kaynak: Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (çalışma)