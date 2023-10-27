Yeni Bir Çalışma, Buzulaltı Deşarjının Antarktika Buzul Geri Çekilmesi Üzerindeki Etkisini Ortaya Çıkarıyor

UC San Diego'nun Scripps Oşinografi Enstitüsü'ndeki bilim adamları tarafından yakın zamanda yayınlanan bir çalışma, Antarktika'daki buzul buz kaybına katkıda bulunan, daha önce gözden kaçan bir faktöre ışık tutuyor. Çalışma, buzul altı akıntı olarak bilinen Antarktika buzullarının altından denize akan erimiş suyun, buzulların daha hızlı buz kaybetmesine neden olduğunu öne sürüyor.

Bu yeni anlayışın küresel deniz seviyesi artış tahminleri üzerinde önemli etkileri var. Şu anda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) gibi kuruluşlar tarafından kullanılan başlıca modeller, buzul altı akıntının neden olduğu ekstra buz kaybını hesaba katmıyor. Eğer bu süreç Antarktika buz tabakasının tamamındaki buz kaybının önemli bir etkeni olarak ortaya çıkarsa, bu, mevcut projeksiyonların önümüzdeki onyıllarda küresel deniz seviyesindeki yükseliş hızını eksik tahmin ettiği anlamına gelebilir.

Çalışma, Doğu Antarktika'daki iki buzul, Denman ve Scott'a odaklandı; bu buzullar, birlikte deniz seviyesinin yaklaşık 1.5 metre (5 feet) yükselmesine neden olacak kadar buza sahip. Araştırmacılar, buzul altı akıntının etkisini modellerine dahil ederek, bu buzulların önceki tahminlere kıyasla 15.7 yılına kadar deniz seviyesinin yükselmesine %2300 daha fazla katkıda bulunabileceğini buldu.

Çalışmanın en önemli bulgularından biri, bu buzulların geri çekilmesi kıtasal bir çukurda dik bir eğime ulaştığında, deniz seviyesinin yükselmesine olan katkılarının çarpıcı biçimde hızlanmasının beklenmesidir. Buzul altı akıntının etkisi göz önüne alındığında model, buzulların bu eşiği, onsuz olabileceğinden yaklaşık 25 yıl daha erken aştığını gösterdi.

Bu araştırmanın önemi yalnızca buzul altı deşarjının deniz seviyesinin yükselişini hızlandırmadaki rolünü anlamakta değil, aynı zamanda sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil eylem ihtiyacının vurgulanmasında da yatmaktadır. Araştırmanın ortak yazarı Jamin Greenbaum, gerçek “kıyamet günü hikayesinin” hala insan faaliyetleri tarafından üretilen emisyonlar olduğunu vurguluyor.

Buz tabakasının kıtasal ana kayayla buluştuğu yerde erime meydana geldiğinde buzul altı akıntı meydana gelir. Dünyanın iç kısmından gelen sürtünme ve jeotermal ısı gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklanır. Bu akıntı denize aktığında, buzulun buz rafının erimesini hızlandırabilir ve yukarı yöndeki buzulun hızlanmasına neden olarak deniz seviyesinin yükselmesine neden olabilir.

Bilim camiası buzul altı akıntının buz rafının daha fazla erimesine katkıda bulunduğunu yaygın olarak kabul etse de, bunun deniz seviyesindeki yükseliş üzerindeki etkisi, yerel etkileriyle ilgili belirsizlikler nedeniyle tahminlerde tam olarak hesaba katılmadı. Ancak bu yeni çalışma, gelecekteki deniz seviyesi yükselme modellerine buzul altı akıntıyı dahil etmenin önemini vurguluyor.

Bulgular, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için harekete geçmenin aciliyetinin altını çiziyor. Deniz seviyesi yükselişinin doğru tahminleri, dünya çapındaki kıyı toplulukları için yükselen deniz seviyelerinin etkilerine hazırlanmak ve bunlara uyum sağlamak açısından çok önemlidir.

FAQ

Soru: Buzulaltı akıntısı nedir?

C: Buzulaltı akıntısı, buzulların altından denize akan, erimenin ve buz kaybının artmasına katkıda bulunan erimiş suyu ifade eder.

S: Buzulaltı akıntısı neden önemlidir?

C: Buzulaltı akıntısı, buzulların buz raflarının erimesini ve buzulların geri çekilmesini hızlandırmada önemli bir rol oynuyor ve sonuçta deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunuyor.

S: Buzulaltı akıntısı deniz seviyesinin yükselişini nasıl etkiler?

C: Buzulaltı akıntısı buz raflarının erimesini hızlandırır ve yukarı yöndeki buzulların hızlanmasına neden olarak deniz seviyesinin yükselmesine neden olur.

Soru: Mevcut deniz seviyesi yükseliş tahminleri doğru mu?

C: Çalışma, buzul altı akıntının etkisinin dikkate alınmaması nedeniyle mevcut projeksiyonların küresel deniz seviyesindeki yükseliş hızını eksik tahmin edebileceğini öne sürüyor.