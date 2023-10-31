Eriyen Antarktika Buz Tabakası: Buzulaltı Deşarjının Rolünü Anlamak

Antarktika'nın uçsuz bucaksız donmuş manzarasının ortasında, gezegenimizin iklim sisteminin kritik bir bileşeni olan Antarktika buz tabakası yatıyor. Bu devasa buz tabakası yalnızca güneş ışığını yansıtarak Dünya'nın serin kalmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyadaki tatlı suyun yüzde 70'ini şaşırtıcı bir şekilde depoluyor. Bununla birlikte, San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden (UCSD) bilim adamlarının yakın zamanda yürüttüğü bir araştırma, küresel deniz seviyelerini önemli ölçüde etkileyebilecek endişe verici bir olguya ışık tuttu.

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırma, buzulların altındaki suyun eriyip denize akması nedeniyle buzun daha hızlı erimesine neden olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları bu sürece buzul altı akıntı adını veriyor. Daha önce, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin yaptığı gibi, deniz seviyesindeki yükselişe ilişkin büyük tahminler, buzul altı akıntıdan kaynaklanan ek buz kaybını dikkate almıyordu.

Araştırmanın başyazarı Tyler Pelle'e göre, küresel deniz seviyesindeki yükselişin doğru tahminleri, kıyı topluluklarının refahı için hayati önem taşıyor. Mevcut tahminler, dünya çapındaki deniz seviyesindeki yükselme oranını olduğundan düşük tahmin ediyor olabilir; bu, alçak kıyı bölgelerinde yaşayan milyonlarca insan için ciddi sonuçlar doğurabilir. Pelle, daha doğru tahminler sağlamak için buzul altı akıntıyı modelleme çalışmalarına dahil etme ihtiyacını vurguladı.

Çalışma iki Doğu Antarktika buzuluna odaklandı: Denman ve Scott. Derinliği iki milden fazla olan bir kıta hendeğinin üzerinde birbirine bitişik olarak yer alan bu buzullar, deniz seviyesini yaklaşık bir buçuk metre kadar yükseltme potansiyeline sahip. Araştırmacılar, çeşitli emisyon senaryoları kullanarak 2300 yılı boyunca buzulların geri çekilmesinin simülasyonlarını gerçekleştirdiler. Buzul altı akıntı da hesaba katıldığında model, iki buzulun hendek eğimine önceden düşünülenden 25 yıl daha önce ulaşacağını öngördü.

Araştırmanın ortak yazarlarından Jamin Greenbaum, araştırmanın modelleme topluluğu için bir uyandırma çağrısı görevi gördüğünü belirtti. Buzul altı akıntının hesaba katılmaması tahminlerin doğruluğunu zayıflatır. Ayrıca çalışma, insanların sera gazı emisyonlarını azaltarak deniz seviyesindeki yükselişi azaltmada oynadığı kritik rolün altını çiziyor. Buzulaltı akıntısı önemli olsa da, bir kıyamet senaryosunu önlemenin anahtarı sonuçta insanlığın eylemleridir.

Etkiler Denman ve Scott buzullarının ötesine uzanıyor. Thwaites, Pine Island ve Totten gibi çeşitli Antarktika buzullarının altında buzul altı eriyen su gözlemlenmiştir. Buzul altı akıntının bu buzullar üzerindeki etkisinin büyüklüğünü ve ardından deniz seviyesindeki yükselişi anlamak için ek araştırmalara ihtiyaç vardır.

Antarktika'daki buzların erimesinde buzul altı akıntının rolünü aydınlatan bu çalışma, iklim değişikliğine yönelik acil ihtiyacın net bir şekilde hatırlatılmasına hizmet ediyor. Geleceğe yönelik projeksiyonlar ve kıyı topluluklarının hazırlıklı olması, deniz seviyesindeki yükselişin doğru anlaşılmasına bağlıdır. Sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu ancak buzul altı akıntının etkisi de dahil olmak üzere tüm faktörleri göz önünde bulundurarak daha iyi yönlendirebiliriz.

FAQ

Buzulaltı akıntısı nedir?

Buzulaltı deşarjı, suyun bir buzulun altında erimesi ve denize akması sürecini ifade eder. Buzulların erimesini hızlandıran ve deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunan önemli bir faktördür.

Doğru deniz seviyesi yükseliş projeksiyonu neden önemlidir?

Doğru deniz seviyesi yükseliş tahminleri kıyı topluluklarının refahı için çok önemlidir. Milyonlarca insan alçak kıyı bölgelerinde yaşıyor ve doğru tahminler, bu toplulukların yükselen deniz seviyelerinin potansiyel etkilerine karşı hazırlanmasına yardımcı oluyor.

Buzulaltı akıntısının deniz seviyesinin yükselmesi üzerindeki etkileri nelerdir?

Çalışma, deniz seviyesindeki yükselişe ilişkin mevcut tahminlerin, buzul altı akıntının neden olduğu ek buz kaybı nedeniyle bu oranı olduğundan az tahmin ediyor olabileceğini öne sürüyor. Bu sürecin modellere dahil edilmesi, daha doğru tahminlerin sağlanmasına yardımcı olur ve dünya çapındaki buzullar üzerindeki etkinin büyüklüğünün anlaşılmasına yardımcı olur.

Sera gazı emisyonlarının deniz seviyesinin yükselmesindeki rolü nedir?

Çalışma, insan eylemlerinin, özellikle de sera gazı emisyonlarının azaltılmasının, deniz seviyesindeki yükselişin azaltılmasında hayati bir rol oynadığını vurguluyor. Buzul altı akıntı önemli olsa da, emisyonların kontrol altına alınması bir kıyamet senaryosunu önlemek için hayati önem taşıyor.

kaynaklar:

– Orijinal makale: EcoWatch – Antarktik buz tabakası çalışması: Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'daki Scripps Oşinografi Enstitüsü (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507) .html)

– Çalışma: Bilim Gelişmeleri – “Buzulaltı akıntısı, Doğu Antarktika'daki Denman ve Scott Buzullarının gelecekte geri çekilmesini hızlandırıyor” (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)