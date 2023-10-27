SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonuna 29. Ticari İkmal Hizmetleri Misyonu Hakkında Yeni Soruşturmalar

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Ulusal Laboratuvarı ve NASA, SpaceX'in uzay istasyonuna gerçekleştirdiği 29. Ticari İkmal Hizmetleri (CRS) misyonunda gerçekleştirilen etkileyici araştırmaları ele alacak yaklaşan bir web seminerini duyurmaktan heyecan duyuyor. Bu misyon, insanlık üzerinde derin etkileri olabilecek önemli bilimsel ilerlemeler getirmeyi vaat ediyor.

Web seminerinde, SpaceX Dragon uzay aracında fırlatılan çeşitli yükleri tartışacak ve ISS'de yürütülen araştırmanın hepimize nasıl fayda sağlayabileceğini keşfedecek değerli panelistler yer alacak. Panelistler arasında farklı alanlardan uzmanlar yer alıyor ve her biri tartışmaya kendi benzersiz bakış açılarını ve uzmanlıklarını getiriyor.

Santa Barbara'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Dr. Emilie Dressaire, NSF tarafından finanse edilen "Jel Kaplı Tüplerde Fitilleme" araştırmasına ışık tutacak. Bu araştırma, solunum tedavilerinde potansiyel olarak devrim yaratacak şekilde, akciğerlere ilaç verilmesinde mukusun rolünü anlamayı amaçlamaktadır.

San Francisco'daki California Üniversitesi Cerrahi Bölümünde Profesör olan Dr. Sonja Schrepfer, NSF tarafından finanse edilen "Mikro Yerçekiminde Doku Mühendisliğiyle Geliştirilmiş Bağışıklık Çipleri" araştırmasına ilişkin görüşlerini paylaşacak. Bağışıklık sistemi yaşlanması ile karaciğer hücrelerinin yenilenme yetenekleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırma, yaşlanmayla ilişkili hastalıklarla mücadelede yenilikçi yaklaşımların önünü açabilir.

Redwire Space'in Baş Bilimcisi Dr. Ken Savin, biyobaskıdaki ilerlemeleri, özellikle de Redwire'ın çığır açan BiyoFabrikasyon Tesisini kullanarak uzayda insan kalp hücrelerini basmaya yönelik iddialı planını tartışacak. Bu çığır açıcı araştırma, rejeneratif tıpta yeni olasılıkların kilidini açabilir ve potansiyel olarak Dünya'da karşılaşılan sınırlamaların üstesinden gelebilir.

Boeing'de Araştırma Mühendisi olan David Onbaşı, "Boeing Antimikrobiyal Kaplama" araştırmasını derinlemesine inceleyecek. Uzay istasyonunun çeşitli yerlerinde antimikrobiyal bir malzemeyi test eden bu araştırma, mikrobiyal kirlenme riskini azaltarak gelecekteki uzay görevlerinin güvenliğini artırmayı ve sağlamayı amaçlıyor.

Oklahoma Devlet Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bölümünde Yardımcı Doçent olan Dr. Kathryn Gardner-Vandy, “Choctaw Heirloom Seeds” eğitim destek projesiyle ilgili ayrıntıları paylaşacak. Bu girişim, öğrencilere atalık tohumların korunmasının önemi ve sürdürülebilir tarımda oynayabilecekleri potansiyel rol konusunda ilham vermeyi ve onları eğitmeyi amaçlamaktadır.

31 Ekim 2023 Salı günü saat 1'te (EDT) yapılması planlanan web semineri, ISS Ulusal Laboratuvarı'nın halka yönelik web sitesinde ve medya için Zoom'da canlı olarak yayınlanabilecek. Katılmak isteyen medya mensuplarının etkinlikten en az bir saat önce Zoom erişimine kaydolmaları tavsiye edilir. Ayrıca halk, sosyal medyada #ISSNationalLab etiketini kullanarak araştırmacılara sorular sorarak etkileşime geçebilir.

SpaceX CRS-29'un en erken 5 Kasım 2023 Pazar günü saat 10:01 EST'de NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması bekleniyor. Bu görevde ISS Ulusal Laboratuvarı'nın sponsor olduğu projeler hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde medya ve kamuoyuyla paylaşılacak.

SSS:

S: Yaklaşan web seminerinin amacı nedir?

C: Web semineri, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonuna gerçekleştirdiği 29. Ticari İkmal Hizmetleri misyonunda yürütülen araştırmalara ilişkin bilgiler sunmayı amaçlıyor.

S: Web seminerine katılan panelistler kimler?

C: Panelistler arasında Dr. Emilie Dressaire, Dr. Sonja Schrepfer, Dr. Ken Savin, David Corporal ve Dr. Kathryn Gardner-Vandy gibi uzmanlar yer alıyor.

Soru: Web seminerine nasıl katılabilirim?

C: Web semineri, halka açık olarak ISS Ulusal Laboratuvarı'nın web sitesinde ve medya için Zoom'da canlı olarak yayınlanacaktır. Medya temsilcileri Zoom erişimi için kayıt yaptırabiliyor ve halk sosyal medyada #ISSNationalLab etiketini kullanarak soru sorabiliyor.

S: SpaceX CRS-29'un lansmanı ne zaman?

C: Fırlatmanın şu anda NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden 5 Kasım 2023 Pazar günü saat 10:01 EST'de yapılması planlanıyor.