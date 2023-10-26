Medya, Tek Kullanımlık Yüz Maskelerinin Çevresel Etkilerini Ele Almada Başarısız Oldu

Bangor Üniversitesi'nden uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir inceleme, medyanın tek kullanımlık yüz maskelerinin çevre üzerindeki olumsuz etkisini vurgulamadaki başarısızlığına ışık tuttu. Mart 2020'den Aralık 2021'e kadar İngiliz ve İrlanda basınında yer alan haberlerin analiz edildiği çalışma, gazetelerin haberlerinde ağırlıklı olarak tek kullanımlık cerrahi maskeleri tercih ettiklerini, ancak atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik konusunu yeterince ele almadıklarını ortaya çıkardı.

Araştırmanın ilk yazarı Dr. Anaïs Augé'ye göre medyanın maskelerle ilgili haber yapma şekli, pandemi sırasında insanların maske takma tercihlerini önemli ölçüde etkiledi. 'Maske' terimi genellikle tek kullanımlık yüz maskelerini ifade etmek için kullanılırken, 'yüz kaplamaları' ev yapımı veya mağazadan satın alınan malzeme maskeleri ile ilişkilendiriliyordu. Medya ayrıca zorunlu takmayı tartışırken 'maske' kullanma eğilimindeyken, bir tercih unsuru olduğunda 'yüz kapatma' kullanıldı.

Yüz maskelerinin güvenliği ve yeniden kullanılabilirliği konusundaki bilimsel tartışmalara rağmen gazeteler bu bilgiyi kamuoyuna aktarmayı büyük ölçüde ihmal etti. Malzeme bilimci Dr. Morwenna Spear, COVID-19 salgınının ilk aşamalarında bile tek kullanımlık maskelerle ilgili çevresel kaygılara çok az önem verildiğini vurguladı.

Araştırma ekibi, gazetelerin tek kullanımlık maske kullanımını teşvik etmede rol oynadığına ve üretilen atıkların artmasına katkıda bulunduğuna inanıyor. Çalışma, farklı maske seçeneklerinin çevresel etkilerini dikkate alan ve yeniden kullanılabilir yüz kaplamalarının benimsenmesini teşvik eden daha sorumlu raporlama ihtiyacını vurguluyor.

Bu çalışma, Prof. Nathan Abrams liderliğindeki Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi projesinin bir parçasıydı ve tüketicinin yüz maskeleriyle ilgili seçimlerini ve davranışlarını etkileyen faktörleri anlamayı amaçladı. Proje, maskelerin sorumlu bir şekilde imha edilmesini ve medya mesajlarının halkın motivasyonunu ve karar verme sürecini etkilemedeki önemini vurguladı.

Genel olarak inceleme, medyanın tek kullanımlık yüz maskelerinin çevresel sonuçlarını ele alma ve halk arasında farkındalık yaratma fırsatını kaçırdığının altını çiziyor. Sürdürülebilirlik hususlarını dikkate alan ve bireylerin hem halk sağlığını hem de çevreyi korumak için bilinçli seçimler yapmalarını sağlayan daha kapsamlı bir raporlama yaklaşımı çağrısında bulunuyor.