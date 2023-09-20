Mitokondriyal DNA'nın İnsan Üremesindeki Rolü

Bu makale, mitokondriyal DNA'nın (mtDNA) yalnızca anneden miras alındığına dair bilimsel anlayışı doğrulayan yeni araştırmaları incelemektedir. Nature Genetics dergisinde yayınlanan çalışma, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi ve diğer kurumların işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Daha önce, döllenmeden sonra babaya ait mtDNA'nın ortadan kaldırıldığına inanılıyordu; ancak çalışma, olgun spermin sağlam mtDNA'ya sahip olmasa da az sayıda mitokondri taşıdığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar ayrıca sperm hücrelerinin mtDNA bakımı için gerekli olan bir proteinden yoksun olduğunu da keşfettiler. Bu dışlamanın nedeni şu anda bilinmiyor, ancak spermin döllenme sırasındaki yüksek enerji talepleri ile ilgili olabilir ve bu da mtDNA mutasyonlarının birikmesine yol açabilir.

Bunun aksine, oosit olarak bilinen gelişmekte olan yumurtalar, enerji için öncelikle çevredeki hücrelere dayanır ve nispeten bozulmamış mtDNA'yı korur. Bu ayrım, yavrularda hastalığa neden olan mtDNA mutasyonlarının riskini sınırladığından, mtDNA'nın yalnızca anneden miras alınmasının evrimsel avantajına katkıda bulunur. MtDNA'daki mutasyonlar, kalp, kas ve beyin gibi yüksek enerji gerektiren organları etkileyen ölümcül bozukluklara neden olabilir.

Bilinen mtDNA bozukluklarının bulaşmasını önlemek için mitokondriyal replasman tedavisi (MRT) geliştirilmiştir. MRT, mutant mtDNA'nın in vitro fertilizasyon yoluyla donör yumurtalarından alınan sağlıklı mtDNA ile değiştirilmesini içerir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde MRT'ye yönelik klinik araştırmalar şu anda kısıtlıdır ve Birleşik Krallık ve Yunanistan gibi diğer ülkelerde de denemeler yürütülmektedir.

MtDNA'nın sperm olgunlaşması ve döllenmesindeki rolüne ilişkin yeni keşif, insan doğurganlığı ve germ hücre tedavisi için önemli çıkarımlara sahiptir. MtDNA bakımında yer alan proteinlerin işlevinin anlaşılması, kısırlık tedavilerinde ve yardımcı üreme teknolojilerinde ilerlemelere yol açabilir.

Kaynak: ANI | | Yazan: Tapatrisha Das, Washington Dc, 20 Eylül 2023

Tanımlar:

– Mitokondriyal DNA (mtDNA): Vücuttaki her hücrenin enerji santrali görevi gören mitokondride depolanan genetik kod.

– Oosit: Gelişmekte olan bir yumurta.

– Mitokondriyal transkripsiyon faktörü A (TFAM): MtDNA'nın bakımı için gerekli olan bir protein.

– Mitokondriyal replasman tedavisi (MRT): İn vitro fertilizasyon yoluyla mutant mtDNA'nın sağlıklı mtDNA ile değiştirilmesine yönelik bir yöntem.

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