Parker Uzay Aracı Benzeri Görülmemiş Güneş Patlamasına Tanık Oldu

Güneş'e en yakın insan yapımı nesne olan Parker uzay aracı, koronal kütle atımı (CME) olarak bilinen güçlü bir güneş patlamasının içinden geçerek araştırmacılara bu patlamalara ilişkin benzersiz bilgiler sağladı. Güneş'ten gelen patlamalar, Dünya'ya yönlendirildiklerinde uydu elektroniklerini, elektrik şebekelerini bozma ve hatta kıta çapında elektrik kesintilerine neden olma potansiyeline sahip milyarlarca ton yüklü parçacığı serbest bırakabilir.

İnsan yapımı en hızlı nesne olan Parker sondası, CME'yi tespit edip içinden geçerek bilim adamlarının olayı benzeri görülmemiş ayrıntılarla gözlemlemesini sağladı. Uzay aracı Güneş yüzeyinden sadece 9.2 milyon kilometre (5.7 milyon mil) uzaktaydı; bu, Merkür'ün yıldızımıza ulaştığından daha yakındı.

Parker uzay aracı tarafından yapılan gözlemler, CME'nin saniyede 1,350 kilometreye (840 mil) kadar hızlarda hareket ettiğini ortaya çıkardı. Benzer bir patlama Dünya'ya çarpacak olsaydı, potansiyel olarak Dünya'yı vuran kayıtlı en güçlü güneş fırtınası olarak kabul edilen 1859 Carrington Olayı kadar güçlü olabilirdi. Bugün böyle bir olay, zamanında tespit edilmediği takdirde yaygın elektrik kesintilerine neden olabilir ve iletişim sistemlerini bozabilir.

Ancak Parker sondası, ısı kalkanı ve termal koruma sistemi nedeniyle güneş fırtınasından etkilenmedi. CME'yi gözlemlemek için yaklaşık iki gün harcadı ve bilim adamlarına bu gök olayları hakkında benzeri görülmemiş veriler sağladı.

Bilim insanları şu anda uzay aracı tarafından CME içerisinde toplanan ölçümleri analiz ediyor ve bunları dışından toplanan verilerle karşılaştırıyor. Bu analiz, araştırmacıların bu olayların nasıl ortaya çıktığını ve farklı olaylar arasındaki bağlantıları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

Güneş, aktivite döngüsünün 11 yıllık zirvesi olan solar maksimuma yaklaşırken, bilim adamları Parker uzay aracının daha büyük CME'leri gözlemlemesini bekliyor. Uzay aracının bir sonraki güneş enerjisiyle yakın geçişinin 27 Eylül'de gerçekleşmesi planlanıyor.

kaynaklar:

Astrophysical Journal

NASA

Johns Hopkins Üniversitesi

University of California, Berkeley