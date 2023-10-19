Yer Kabuğunun Altında Devasa Okyanus Keşfedildi

Bilim insanları çığır açan bir keşifte bulundu: Yerkabuğunun altında devasa bir okyanus gizli. 'Ringwoodit' olarak bilinen bir kayanın içinde depolanan su, yerin 400 mil altında bulunuyor. Bu bulgu, yüzeyin altında tüm okyanusların toplamından üç kat daha fazla su bulunduğunun anlaşılmasına yol açtı.

Su, süngerimsi durum olarak adlandırılan, ne sıvı, ne katı, ne de gaz olan, dördüncü bir durum olan benzersiz bir durumda depolanır. Ringwooditin kristal yapısı, hidrojeni çekmesine ve suyu hapsederek sünger gibi davranmasına olanak tanır.

Keşfin arkasındaki ekibin bir parçası olan jeofizikçi Steve Jacobsen şunları söyledi: "Sanırım sonunda tüm Dünya'yı kapsayan bir su döngüsüne dair kanıtlar görüyoruz; bu, yaşanabilir gezegenimizin yüzeyindeki büyük miktardaki sıvı suyu açıklamaya yardımcı olabilir."

Keşif, depremler incelenerek ve sismometreler tarafından toplanan şok dalgaları analiz edilerek yapıldı. Kayada suyun varlığı bu sismik okumalarla doğrulandı.

Bu keşfin, Dünya'nın su döngüsünü ve gezegenimizdeki büyük miktardaki suyu anlamamız açısından önemli sonuçları var. Aynı zamanda yer kabuğunun altında saklı olan gizemlere ışık tutuyor ve doğanın sürekli harikasını ön plana çıkarıyor.

Bu dikkat çekici bulguya ek olarak bilim insanları yakın zamanda bir su altı robotunun yardımıyla volkanik kabuğun altında tamamen yeni bir ekosistemi ortaya çıkardı. Bu keşifler bize gezegenimiz ve onun gizli sırları hakkında öğrenilecek daha çok şey olduğunu hatırlatıyor.

kaynaklar:

– Bilimsel makale: 'Alt mantonun tepesinde dehidrasyon eriyor'

– Jeofizikçi Steve Jacobsen