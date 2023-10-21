Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

Bilim İnsanları, Yer Kabuğunun Altında Devasa Bir Okyanusun Gizlendiğini Söylüyor

ByVicky Stavropoulou

Ekim 21, 2023
Bilim İnsanları, Yer Kabuğunun Altında Devasa Bir Okyanusun Gizlendiğini Söylüyor

Bilim adamları şaşırtıcı bir keşifte bulundular: Yerkabuğunun altında, gezegenin yüzeyindeki tüm okyanuslardan üç kat daha fazla su içeren geniş bir okyanus gizlidir. Su, yerin 400 mil altında bulunan “ringwoodit” adı verilen bir kayada depolanıyor.

2014 yılında yayınlanan araştırma, suyun manto kayasında “sünger benzeri durum” olarak bilinen benzersiz bir durumda depolandığını ortaya çıkardı; bu durum ne sıvı, katı ne de gaz değil, dördüncü bir durumdur. Bu keşif, gezegenin yüzeyindeki sıvı suyun bolluğunu açıklayan, tüm Dünya'yı kapsayan bir su döngüsü olasılığını ortaya çıkarıyor.

Bulguların arkasındaki ekibin bir parçası olan jeofizikçi Steve Jacobsen, ringwooditin önemini açıkladı ve onu hidrojeni çekebilen ve suyu tutabilen bir "sünger" olarak tanımladı. Ringwooditin kristal yapısı, mantonun derinlerinde önemli miktarda su emmesine izin vererek bilim adamlarının Dünya'nın su dağılımına ilişkin anlayışında eksik bir halka sağlıyor.

Bilim insanları bu çığır açıcı keşfi sismik aktiviteyi ve depremlerin oluşturduğu şok dalgalarını inceleyerek yaptılar. Bu analiz sayesinde, yüzeyin derinliklerindeki ringwooditte suyun varlığını tespit ettiler. Eğer kaya sadece %1 oranında su içeriyorsa, bu, yer altında Dünya'daki tüm okyanusların toplamından üç kat daha fazla su olduğu anlamına gelir.

Yerkabuğunun altında gizli bir okyanusun keşfi, bilimsel araştırmalarda yakın zamanda gerçekleşen tek buluş değil. Araştırmacılar ayrıca bir su altı robotuyla volkanik kabuğu keşfederken tamamen yeni bir ekosistemi ortaya çıkardılar. Bu keşifler gezegenimizdeki keşfedilmemiş alanların genişliğini vurguluyor.

kaynaklar:
– 'Alt mantonun tepesinde dehidrasyonun erimesi' başlıklı bilimsel makale
– Jeofizikçi Steve Jacobsen

By Vicky Stavropoulou

İlgili Mesaj

Bilim

Olivin Kullanarak Temel Malzemeleri Üretmenin İklim Dostu Bir Yolu

Ekim 22, 2023 Robert Andrew
Bilim

Araştırma, İnsanların %40'ının Bencil Eylemleri Sürdürmek İçin Cehaleti Seçtiğini Buluyor

Ekim 22, 2023 Robert Andrew
Bilim

Bilim İnsanları Yer Kabuğunun Altında Saklı Büyük Okyanus Keşfediyor

Ekim 22, 2023 Robert Andrew

Kaçırdın

Bilim

Olivin Kullanarak Temel Malzemeleri Üretmenin İklim Dostu Bir Yolu

Ekim 22, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Bilim

Araştırma, İnsanların %40'ının Bencil Eylemleri Sürdürmek İçin Cehaleti Seçtiğini Buluyor

Ekim 22, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Bilim

Bilim İnsanları Yer Kabuğunun Altında Saklı Büyük Okyanus Keşfediyor

Ekim 22, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Bilim

İrlanda'da Muhteşem Ay Tutulması'na Hazır Olun!

Ekim 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar