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Kendine Özgü “Boynuzları” Olan Devasa Bir Kuyruklu Yıldız Dünyaya Doğru Hızla Yaklaşıyor

ByMafo Brescia

Ekim 17, 2023
Kendine Özgü “Boynuzları” Olan Devasa Bir Kuyruklu Yıldız Dünyaya Doğru Hızla Yaklaşıyor

12P/Pons-Brooks olarak bilinen devasa bir kuyruklu yıldız hızla Dünya'ya yaklaşıyor ve "boynuz" olarak bilinen olağanüstü özelliklerini sergiliyor. Yakın zamanda dört ay içinde ikinci büyük patlamasını yaşamasına rağmen, bu öne çıkan özellikler görülmeye devam ediyor. Bu kuyruklu yıldızı daha da benzersiz kılan şey, onun üzerinde aktif bir yanardağın bulunmasıdır. Yaklaşık bir şehir büyüklüğündeki bu devasa kuyruklu yıldız, ilk patlamasından sadece aylar sonra yeniden patlamaya hazırlanan bir yanardağı barındırıyor. Güneşe doğru yolculuğunu sürdürürken, kuyruklu yıldızın yüzeyinden çıkan bir çift boynuza benzeyen çarpıcı bir gaz ve buz bulutu yayması bekleniyor.

Kriyovolkanik kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılan 12P/Pons-Brooks'un çapı yaklaşık 30 kilometre olan bir çekirdeğe sahiptir. Bu çekirdek, topluca "kriyomagma" olarak adlandırılan gaz, toz ve buzun birleşiminden oluşur. Kuyruklu yıldızın çekirdeği “koma” olarak bilinen bir gaz örtüsüyle çevrilidir. Çekirdeğin sıcaklığı arttığında uzaya patlamalar yayar.

Uzmanlar, kuyruklu yıldızın kendine özgü boynuzlarının genişlediğine ve geliştiğine dikkat çekti. Hatta bazıları kuyruklu yıldızın düzensiz şeklini Yıldız Savaşları'ndaki Millennium Falcon gibi bilim kurgu uzay gemilerine benzeterek karşılaştırmalar bile yaptı. Komanın düzensiz şekli, kuyruklu yıldızın çekirdeğindeki anormalliklere bağlanıyor. Britanya Astronomi Akademisi'nden gökbilimci Richard Miles, kuyruklu yıldızın içindeki gazların uzun süreli genişlemesinin kuyruklu yıldızın düzensiz şeklini şekillendirdiğini açıkladı.

Önümüzdeki günlerde kuyruklu yıldızın saçının genişlemeye devam etmesi ve dikkat çekici boynuzlarını daha da vurgulaması bekleniyor. Bu olağanüstü gök olayı, kuyruklu yıldızı güneş sisteminin dış bölgelerine doğru geri itmeden önce, 21 Nisan 2024'te Dünya sakinlerini büyüleyecek. Ancak 2095 yılına kadar geri dönmeyecek.

kaynaklar:
– Spaceweather.com
– Canlı Bilim

By Mafo Brescia

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