Yeni Bulunan CCTV Görüntüleri, Melbourne'deki Yüksek Patlamadan Önce Gelen Işık Parıltısını Ortaya Çıkardı

Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Melbourne'den gelen CCTV görüntüleri, ani bir ışık parlamasını ve ardından yüksek bir patlamayı yakalayarak sakinleri şaşkına çevirdi. Doreen'de yaşayan bir kişi tarafından çekilen videoda parlak bir ışık parlaması ve patlayıcı bir ses görülüyor. Balwyn ve Doncaster gibi yakın bölgelerden endişeli sakinler yanıt aramak için sosyal medyayı kullandı.

Her ne kadar çeşitli spekülasyonlar olsa da, Avustralya Ulusal Üniversitesi gökbilimcisi Brad Tucker, bu fenomenin muhtemelen bir göktaşının parçalanmasından kaynaklandığına inanıyor. Hızlı hareket eden bir asteroit Dünya'nın atmosferine girdiğinde açığa çıkan enerjinin sonik bir patlama yaratarak patlayıcı sese neden olduğunu açıklıyor. Tucker ayrıca bu tür olayların yerelleştirilmesinin ve belirli bölgelerde yaşayanların tanık olmasının alışılmadık bir durum olmadığını da vurguluyor.

Tucker, parlamanın ve patlamanın büyüklüğüne dayanarak asteroitin genişliğinin yaklaşık 4 ila 16 inç, yani yaklaşık olarak basketbol topu büyüklüğünde olduğunu tahmin ediyor. Asteroitin parçaları ya atmosfere girdiğinde yanmış ya da Dünya'ya inmiş olabilir.

Bilim insanları 100 metreden büyük asteroitleri tespit etme konusunda uzman olsa da, son olay gibi daha küçük olanlar çarpmadan kısa bir süre öncesine kadar tespit edilemeyebilir. Tucker, dinozorların neslinin tükenmesinden sorumlu olana benzer büyüklükte bir asteroitin Dünya'ya çarpmasının son derece ihtimal dışı olduğu konusunda güvence veriyor. Ancak daha küçük asteroitler yine de önemli miktarda enerji açığa çıkarabilir.

Langwarrin'den Jason Busuttil gibi tanıklar, meteorun Dandenong'lara doğru ilerlediğini gördüklerini bildirdi. CCTV görüntüleri, bu gök olaylarını inceleyen bilim adamlarına değerli kanıtlar sağladı.

kaynaklar:

– YouTube/7News Avustralya

– 3AW (Brad Tucker'la röportaj)