Bilim İnsanları Dinozor Evrimini Açma Potansiyeline Sahip Yeni Sauropod Dinozor Keşfini Açıkladı

Bilim insanları, İspanya'nın Morella belediyesinde Garumbatitan morellensis adlı yeni bir sauropod dinozor türünün keşfedildiğini duyurdu. Bu otçul dört ayaklının ağırlığı tahminen 30 ila 40 kilogramdı ve on metre kadar yüksek bir yükseklikte duruyordu. Ayırt edici özellikleri arasında uzun bir boyun, sağlam bacaklar ve bir metre uzunluğunda omurlar vardı.

Beklentilerin aksine bu devasa dinozor, İber Yarımadası'nın dağlık arazisinde gezinmek için uzun uzuvlarını kullanmıyordu. Bunun yerine, üst uzuvlarındaki parmak eksikliği nedeniyle muhtemelen parmak ucunda yürümeye benzer şekilde metakarpalları üzerinde yürüyordu. Femurun içe doğru eğik olması hareket halindeyken geniş bir duruşu akla getiriyordu.

Garumbatitan morellensis'in muhtemelen dolaştığı bölge, dağlar ve bu kadar büyük canlıların beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyük ağaçlarla dolu geniş ormanlar arasında yer alan bir nehir ağzı alanıydı. Sallanan yürüyüşü, bu ormanlarda nispeten kolaylıkla gezinmesine olanak sağladı.

Bu dikkate değer keşif, sauropod dinozorlarının anıtsal evrimsel tarihine ışık tutan Morella'daki Sant Antoni de la Vespa fosil sahasında yapıldı. Garumbatitan morellensis'e ek olarak, bölgede Avrupa'nın Alt Kretase Dönemi'ne ait en az beş farklı dinozor türüne ait fosiller ortaya çıktı.

Dinozorların evrimini anlamak, yalnızca Hollywood'un Jurassic Park gibi gişe rekorları kıran filmleri için değil, aynı zamanda evrimin mekanizmalarını ve biyocoğrafya ve levha tektoniği gibi diğer bilimsel kavramları anlamak için de gereklidir. Bu bulgu, dinozor evriminin karmaşık bulmacasının çözülmesine büyük katkı sağlıyor.

Garumbatitan morellensis, çeşitli ve ilkel bir sauropod grubu olan Somphospondyli'ye aittir. Dahası, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika'da bulunan soylarla olan bağlantı, bu dinozorlar arasında kapsamlı bir seyahat geçmişine işaret ediyor.

Ayrıntılı çalışma Linnean Society Zooloji Dergisi'nde bulunabilir.

kaynaklar:

– Linnean Topluluğu Zooloji Dergisi (çalışma)