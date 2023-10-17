Şimdiye Kadar Kaydedilen En Güçlü Mars Depremi Asteroit Çarpmasından Değil, Tektonik Kuvvetlerden Kaynaklandı

Bilim insanları, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en güçlü depremin asteroit çarpmasından değil, gezegenin içindeki tektonik kuvvetlerden kaynaklandığını keşfetti. Bu açıklama, Mars'ın sismik açıdan önceden inanıldığından daha aktif olduğunu gösteriyor.

NASA'nın Kasım 2018'de Mars'a inen InSight iniş aracı, 4.7 Mayıs 4'de 2022 büyüklüğünde bir deprem tespit etti. Bu deprem, yine InSight tarafından 2021'de ölçülen önceki rekor sahibinden beş kat daha güçlüydü. Bir saat sonra, bu depremin yankıları benzeri görülmemiş bir altı saat boyunca devam etti ve bu da onu başka bir gezegende şimdiye kadar kaydedilen en uzun süreli deprem haline getirdi.

InSight, Mars'a varışından bu yana 1,300'den fazla Mars depremi tespit etmiş olsa da, bu özel deprem, sinyalinin asteroit çarpmalarının neden olduğu sinyallere benzer olması nedeniyle öne çıktı. Ancak herhangi bir çarpma krateri veya toz bulutu bulunamaması, bilim adamlarının depremin tektonik kökenli olduğu sonucuna varmasına neden oldu.

Geleneksel inanışın aksine, Mars'ın daha önce tektonik aktivite sergileyemeyecek kadar küçük ve soğuk olduğu düşünülüyordu. Dünya'nın aksine, Mars'ta mantodaki kuvvetlere tepki olarak hareket eden tektonik plakalar yoktur. Bunun yerine, InSight tarafından tespit edilen deprem muhtemelen Mars'ın kabuğundaki, gezegenin farklı bölümlerinin değişen oranlarda soğuması ve küçülmesiyle oluşan milyar yıllık stresin salınmasından kaynaklandı.

Mars'ın tektonik aktivitesini anlamak, gelecekteki keşifler ve potansiyel insan kolonizasyonu açısından çok önemlidir. Bilim insanları, gezegendeki stres dağılımını inceleyerek insan yerleşimi için güvenli ve kaçınılması gereken alanları belirlemeyi umuyor.

Bu çığır açan araştırma Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlandı.

kaynaklar:

– “Şimdiye kadarki en güçlü Mars depremi asteroit sarsıntısı değil, tektonik bir depremdir” – Space.com

– “Mars neden dünyamızı sarsıyor” – NASA'nın Mars InSight Misyonu