NASA'nın Ingenuity Mars Helikopteri 62. Uçuşunda Yeni Hız Rekoru Kırdı

NASA, Mars'ta rotorlu taşıtlar için yeni bir hız rekoru kırma hedefiyle Ingenuity Mars Helikopterinin 62. uçuşunu planladı. Başlangıçta teknoloji gösterisi olarak yalnızca beş uçuş olarak planlanan Ingenuity, beklentileri aştı ve uçmaya devam ediyor.

Ingenuity, yaklaşmakta olan uçuşunda saniyede 18 metre hedef hızla 268 metreye yükselecek ve 119.3 saniyede 60 metre kat edecek. Önceki uçuş olan Flight 8, 62 m/s azami hıza ulaşmıştı. Ancak The Register tarafından analiz edilen verilere göre Flight XNUMX'nin bu rekoru aşması bekleniyor.

Kat edilen mesafe ve süre açısından Flight 62 sırasıyla 24. ve 34. sırada yer alacak. Ingenuity'nin en son kilometre taşı, Ekim 24'te Flight 61'de 2023 metrelik irtifa rekoruna ulaşmaktı.

Orijinal misyonunun iki yıl önce sona ermesi planlandığı göz önüne alındığında, Ingenuity'nin performansının dikkat çekici olduğunu belirtmekte fayda var. Zorlu Mars ortamında faaliyet gösteren Ingenuity'nin devam eden başarısı, projenin arkasındaki mühendislerin ve bilim adamlarının yaratıcılığının bir kanıtıdır.

Özellikle, Ingenuity'nin hız rekoru girişimi, yakın zamanda insan müdahalesi olmadan tek bir günde 347.7 metre kat eden NASA'nın Perseverance Rover'ı tarafından belirlenen başka bir hız rekoruyla örtüşüyor.

Yaklaşan uçuşu için Ingenuity, bilimsel hedeflerin görüntülenmesi ve uçuş zarfının genişletilmesi gibi hedeflerle Airfield Tau'ya kalkış ve iniş yapacak. Ingenuity'nin devam eden başarısı bir ilham kaynağı olarak hizmet ediyor ve Mars'ın keşfinde elde edilen inanılmaz başarıları sergiliyor.