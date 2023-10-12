Mars'ın Çarpıcı Vadileri: Görsel Bir Keşif

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), İtalya'nın uzunluğuna eşdeğer, yaklaşık 740 mil (1,190 kilometre) mesafeye yayılan, derin vadilerden oluşan muazzam bir sistem olan Mars'ın Noctis Labyrinthus'unun bir bölümünü gösteren nefes kesici bir video yayınladı.

ESA'nın Mars Express uzay aracı ve Yüksek Çözünürlüklü Stereo Kamerası (HSRC) tarafından toplanan görüntüler kullanılarak derlenen uçuş animasyonu, şu anda NASA'nın Perseverance gezgini tarafından araştırılmakta olan nispeten düz Jezero Krateri gibi, Mars'ın diğer bölgelerine belirgin şekilde benzemeyen bir manzarayı ortaya koyuyor. antik mikrobiyal yaşamın izlerini taşıyor.

Video, dikkat çekici topoğrafyanın panoramik bir görüntüsünü sunuyor ve Mars kabuğunun çevrelerine göre çökmüş karakteristik "graben" bölümlerini sergiliyor. Görüntülerde görünen kanyonlar ve vadilerin genişliği 18.6 mil (30 kilometre) ve derinliği ise 3.7 mil (6 kilometre) kadardır.

Bu özellikler, yakındaki Tharsis bölgesindeki yoğun volkanik aktiviteden kaynaklanmış olup, Mars kabuğunun önemli bölümlerinin yükselmesine, gerilmesine ve tektonik strese maruz kalmasına neden olmuştur. Sonuç olarak kabuk inceldi, faylar oluştu ve azaldı. Videoda gösterilen en yüksek platolar, bazı kısımların aşınmasından önceki orijinal yüzey seviyesini temsil ediyor.

Videoda ayrıca vadi yamaçlarını ve tabanlarını kaplayan devasa heyelanlar da ortaya çıkarılarak, Mars manzarasını şekillendiren muazzam kuvvetler vurgulanıyor. Ayrıca vadi yamaçlarında Mars rüzgârlarının farklı yönlere taşıdığı kumların oluşturduğu geniş kumul alanları da görülebiliyor.

ESA'nın Mars Express uzay aracı son yirmi yıldır özenle Kızıl Gezegenin yörüngesinde dönüyor ve çok çeşitli bilimsel araştırmalar yürütüyor. Görevleri arasında Mars yüzeyinin görüntülenmesi, mineral bileşiminin haritalandırılması ve atmosferik koşulların analiz edilmesi yer alıyor. Dahası, uzay aracı Mars ortamındaki çeşitli olayların etkileşimlerini keşfetmek için kabuğun altını araştırıyor.

Videoda sunulan görselleştirme, Mars Ekspresi'nden alınan görüntüleri dijital arazi modelinden elde edilen topografik verilerle birleştirerek Mars manzarasının dikkat çekici ve sürükleyici bir 3 boyutlu temsilini ortaya çıkarıyor.

Kaynaklar: ESA