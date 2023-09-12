ESA Astronot Marcus Wandt Axiom Görev 3'e Atandı

İsveç'ten ESA projesi astronotu Marcus Wandt, Ocak 3'te Axiom Mission 3 (Ax-2024) ile Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) seyahat etmek üzere seçildi. Muninn adı verilen görev, ESA ve İsveç Ulusal Uzay Ajansı tarafından destekleniyor ( SNSA). Marcus, Axiom Space'in baş astronotu Michael López-Alegría'nın komutası altında görev uzmanı olarak görev yapacak ve çifte vatandaş olarak hem ABD'yi hem de İspanya'yı temsil edecek.

Ax-3 misyonu, ESA sponsorluğundaki bir astronotun yer aldığı ilk ticari insanlı uzay uçuşu görevi olacak. Bu, ESA'nın, Avrupa ekonomisini beslemek ve bilgiyi Dünya'nın ötesine taşımak için uzaya ticari erişimi kullanan yeni nesil uzay kaşiflerine verdiği desteğin altını çiziyor.

Ax-3 görevinin diğer mürettebatı arasında İtalyan Hava Kuvvetleri albayı ve pilotu Walter Villadei ve Türkiye'den Görev Uzmanı Alper Gezeravci yer alıyor. Her üç mürettebat üyesinin de geniş uçuş tecrübesi var ve ülkelerinin hava kuvvetlerinde görev yapmışlar.

ESA'nın bu misyona katılımı, ajansın üye devletlerini destekleme ve iyi bilim, sosyal yardım, eğitim ve Dünya'daki yaşam için faydalar üreten hızlı, kısa süreli misyonları teşvik etme konusundaki kararlılığını göstermektedir. Ax-3 misyonunun, Avrupa uluslarını gelişen ticari uzay endüstrisinde öncü olarak konumlandıracak şekilde dönüşümsel olması bekleniyor.

Bir SpaceX Falcon 9 roketi, NASA'nın Florida, ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'nden bir SpaceX Crew Dragon uzay aracı üzerinde Ax-3'ü fırlatacak. ISS'ye kenetlendikten sonra Marcus, mikro yerçekimi araştırmaları ve eğitim faaliyetleri yürütmek için 14 güne kadar zaman harcayacak.

Marcus şu anda göreve hazırlanmak için Avrupa, ABD, Kanada ve Japonya'da sıkı bir eğitim programından geçiyor. Yolculuğu ESA'nın Keşif blogu X ve Instagram'da takip edilebilir.

Kaynak: ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve Axiom Space