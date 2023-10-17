Mills CNC, FANUC Açık Evinde SYNERGi Premier Hücresini Sergiliyor

DN Solutions ve Zayer takım tezgahlarının İngiltere ve İrlanda'daki tek distribütörü olan Mills CNC, 14-16 Kasım tarihleri ​​arasında düzenlenen FANUC açık hava etkinliğinde SYNERGi Premier otomatik üretim hücresini sergiliyor. Bu vitrin, Mills CNC'nin bileşen üreticilerine gelişmiş otomasyon sistemleri sağlayan lider tedarikçisi olarak uzmanlığını vurguluyor.

SYNERGi Premier hücresi, üretkenliği ve verimliliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir otomatik üretim çözümüdür. Üretim süreçlerini kolaylaştırmak için FANUC robotlarını, takım tezgahlarını ve diğer ileri teknolojileri entegre eder. Hücre, üreticilere daha fazla esneklik sağlayarak, minimum insan müdahalesiyle yüksek kaliteli bileşenler üretmelerine olanak tanıyor.

FANUC açık etkinliğinde Mills CNC, SYNERGi Premier hücresinin yeteneklerini ve faydalarını sektör profesyonellerine ve karar vericilere göstermeyi amaçlıyor. Etkinlik, otomasyon ve üretim teknolojisindeki en son gelişmelerin sergileneceği bir platform görevi görüyor.

Mills CNC, imalat endüstrisine yenilikçi çözümler sunma konusunda güçlü bir itibar kazanmıştır. DN Solutions ve Zayer takım tezgahlarının tek distribütörü olan şirket, müşterilerine en üst düzey ekipman ve olağanüstü hizmet sunmaktadır. Gelişmiş otomasyon sistemlerindeki uzmanlıkları, bileşen üreticilerinin operasyonlarını optimize etmelerine ve hızla gelişen bir sektörde önde kalmalarına olanak tanır.

Genel olarak, SYNERGi Premier hücresinin FANUC açık evinde sergilenmesi, Mills CNC'nin en ileri otomasyon çözümleri sunarak imalat sektörünü destekleme konusundaki kararlılığını göstermektedir. FANUC gibi sektör lideri şirketlerle olan işbirlikleri sayesinde Mills CNC, imalat sektöründe yenilikçiliği ve verimliliği artırmaya devam ediyor.

Tanımlar:

– Otomatik üretim hücresi: Üretim süreçlerini optimize etmek için çeşitli üretim teknolojilerini ve otomasyon bileşenlerini birleştiren bir sistem.

– Bileşen üreticisi: Daha büyük ürünler veya sistemler için ayrı parçalar veya bileşenler üreten şirket.

kaynaklar:

– Mills CNC: [kaynak URL]

– FANUC: [kaynak URL]