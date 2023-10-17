Işığın Davranışını Değiştirmek: Fotonik Kristallerde Sahte Yerçekimi Etkileri

Araştırmacılar ışığı sanki yerçekiminin etkilerini yaşıyormuş gibi manipüle etme konusunda önemli ilerleme kaydettiler. 28 Eylül 2023'te Physical Review A dergisinde yayınlanan bu bulguların optik, malzeme araştırmaları ve 6G iletişiminin gelişimi üzerinde etkileri var.

Albert Einstein'ın görelilik teorisi, yerçekimi alanlarının, ışık ve terahertz elektromanyetik dalgalar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların yolunu değiştirebileceğini uzun zamandır ortaya koymuştur. Bilim adamları, düşük enerji bölgesindeki kristallerin deforme olmasının yerçekiminin etkilerini taklit ederek sahte yerçekimi olarak bilinen bir olgu yaratabileceğini teorileştirdiler.

Tohoku Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Profesör Kyoko Kitamura liderliğindeki araştırma ekibi, fotonik kristallerdeki kafes distorsiyonunun bu sahte yerçekimi etkilerini yaratıp yaratmadığını araştırmak için yola çıktı. Fotonik kristaller, bilim adamlarının kristaller içindeki ışığın davranışını manipüle etmelerine ve kontrol etmelerine olanak tanıyan, ışık için "trafik denetleyicileri" görevi gören benzersiz özelliklere sahiptir.

Araştırmacılar, fotonik kristaller içindeki elementlerin düzenli aralıklarında ilerleyen bir deformasyonu temsil eden kafes distorsiyonunu ekleyerek, kristallerin fotonik bant yapısını değiştirmeyi başardılar. Sonuç olarak, ışık ışınları kristallerin içinde, kara delik gibi devasa bir astronomik nesneden geçen ışığın yoluna benzer şekilde kavisli yörüngeler izledi.

Deneylerde, temel kafes sabiti 200 mikrometre ve terahertz dalgaları olan, silikonla bozulmuş bir fotonik kristal kullanıldı. Bu dalgaların sapması, yerçekiminin nesnelerin yollarını bükmesine benzer şekilde başarıyla gösterildi.

Osaka Üniversitesi'nden Doçent Masayuki Fujita, terahertz aralığında gözlemlenen düzlem içi ışın yönlendirmesinin 6G iletişiminde uygulamalara sahip olabileceğini kaydetti. Ek olarak, bu bulgular fotonik kristallerin yerçekimsel etkilerden nasıl yararlanabildiğini ve graviton fiziğindeki ilerlemelerin önünü açtığını gösteriyor.

Bu araştırma, optik ve malzeme araştırmaları alanında yeni olanaklar yaratmanın yanı sıra iletişim teknolojilerinde potansiyel ilerlemeler de sunuyor. Bilim insanları, fotonik kristallerdeki kafes distorsiyonunu kullanarak ışığın davranışını değiştirerek ve kontrol ederek, ışığın ve evrenin temel doğasına dair daha fazla içgörünün kilidini açabilirler.

Dergi Referans:

Nanjyo, K. ve diğerleri. (2023) Bozulmuş fotonik kristallerde elektromanyetik dalgaların sahte yerçekimi nedeniyle sapması. Fiziksel İnceleme A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Kaynak: Tohoku Üniversitesi