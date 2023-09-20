İletişim Kurmak: Araştırmacılar Bireysel Grafen Nanoşeritleri Başarıyla Bağladılar

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, mikroelektronik cihazların ölçeklendirilmesinde önemli olabilecek, tek boyutlu malzemelerden oluşan bir sınıf olan grafen nanoşeritlerin (GNR'ler) "bağlanması" için bir yöntem geliştirdiler. Ekip, doğrudan yazmalı taramalı tünelleme mikroskobu (STM) tabanlı bir işlem kullanarak bireysel GNR'ler üzerinde nanometre ölçeğinde metal kontaklar üretti. Bu yöntem, belirli GNR'lere metal kontakların hassas bir şekilde üretilmesine olanak tanır ve transistör işlevi için gereken cihaz işlevselliğini sağlar.

Bir atom kalınlığında bir karbon atomu tabakası olan grafen, uzun süredir silikonun yerini alma olasılığı olan potansiyel bir yüksek hızlı elektronik malzeme olarak kabul ediliyor. Ancak grafenin kendisi yarı iletken değildir. Grafenin yarı iletken özelliklerini sağlamak için çok küçük yapılması veya şeritler gibi belirli şekillerde yapılması gerekir. Bu çalışmada atomik olarak hassas GNR'ler sentezlendi ve metal kontaklar başarıyla oluşturuldu.

Ekip, yüzeyi taramak ve GNR'leri tanımlamak için taramalı tünelleme mikroskobu kullandı. GNR'nin yeri belirlendikten sonra araştırmacılar, metal birikimini tetiklemek ve kabloları oluşturmak için STM'deki elektron ışınını kullandılar. Bu hassas kablolama yöntemi, GNR'lerdeki metal kontakların kontrollü üretimine olanak sağladı. Araştırmacılar ayrıca metal kontaklar uygulandığında GNR'lerin elektronik karakterinin değiştiğini, bu da onların özelliklerini kasıtlı olarak değiştirme yeteneğini ortaya koyduğunu buldu.

Bu tekniğin bir avantajı, malzemenin, cihazın performansını düşürebilecek atmosferik kirletici maddelerden arınmış kalmasını sağlayarak ultra yüksek vakum ortamında gerçekleştirilmesidir. Araştırma ekibinin bir sonraki adımı, üretilen GNR'leri kullanarak çalışan bir transistör oluşturmak ve özelliklerini ölçmektir.

Bireysel GNR'lerin kablolanmasındaki bu atılım, yüksek hızlı elektronik cihazların geliştirilmesi için yeni olanaklar açıyor ve grafen bazlı teknolojide daha fazla ilerlemenin yolunu açıyor.

Kaynak: Illinois Üniversitesi Grainger Mühendislik Fakültesi