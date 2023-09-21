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Araştırmacılar Mikroelektronik için Grafen Nanoşeritleri “Kablolamak” İçin Yöntem Geliştiriyor

ByVicky Stavropoulou

Eylül 21, 2023
Araştırmacılar Mikroelektronik için Grafen Nanoşeritleri “Kablolamak” İçin Yöntem Geliştiriyor

Araştırmacılar, mikroelektronik cihazlarda kullanım için umut vaat eden tek boyutlu bir malzeme sınıfı olan grafen nanoşeritlerin (GNR'ler) geliştirilmesinde bir atılım gerçekleştirdi. Ekip, bireysel GNR'ler üzerinde nanometre ölçeğinde metal kontaklar üretmek için doğrudan yazmalı taramalı tünelleme mikroskobu (STM) tabanlı bir süreç kullandı ve elektronik özelliklerinin kontrol edilmesini sağladı.

Bir atom kalınlığında karbon atomu tabakası olan grafen, potansiyel bir yüksek hızlı elektronik malzeme olarak dikkat çekti. Ancak yarı iletken özelliklerinin olmayışı bir sınırlama olmuştur. Bu çalışmada atomik olarak hassas GNR'ler oluşturuldu ve metal kontaklar başarıyla yapılarak transistörün çalışması için gerekli işlevsellik sağlandı.

Araştırmacılar, yüzeyi taramak ve uygun GNR'leri belirlemek için taramalı tünelleme mikroskobu içeren bir teknik kullandılar. Bir GNR tanımlandıktan sonra, kablolamayı oluşturmak için bir elektron ışını kullanılarak metal biriktirme tetiklendi. GNR'leri bağlamaya yönelik bu yöntemin, önceki yöntemlere göre daha kesin ve daha az belirsiz olduğu bulundu.

Bu yöntemin bir avantajı, ultra yüksek vakum ortamında gerçekleştirilmesi, malzemenin temizliğinin sağlanması ve cihaz performansında bozulmanın önlenmesidir. Araştırmacılar ayrıca GNR'lere metal kontaklar yerleştirildiğinde GNR'lerin elektronik özelliklerinin değiştirildiğini de buldu. GNR'lerin bu "katkılanması", farklı türde metallerin biriktirilmesiyle elde edilebilir, bu da GNR'lerin özelliklerini kimyasal reaksiyonlara ihtiyaç duymadan ayarlamanın bir yolunu sağlar.

Araştırmacılar için bir sonraki adım, bu yöntemi kullanarak çalışan bir transistör oluşturmak ve özelliklerini ölçmek olacak. Belirli GNR'lere metal temas kurmak için kesin ve güvenilir bir yöntemin geliştirilmesi, bizi grafen nanoşeritleri kullanan mikroelektronik cihazların gerçekleştirilmesine daha da yaklaştırıyor.

Kaynak: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)

By Vicky Stavropoulou

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