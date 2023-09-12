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Kuzey Kutbu'ndaki Jeolojik Harikaları Sayısallaştırma: Svalbox Dijital Model Veritabanı

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Kuzey Kutbu'ndaki Jeolojik Harikaları Sayısallaştırma: Svalbox Dijital Model Veritabanı

Svalbox Dijital Model Veritabanı (DMDb), yerbilimcilere uzak Svalbard takımadalarından dijital yüzeylenme modellerine (DOM'ler) erişim imkanı sunan yeni bir bölgesel veritabanıdır. Geosfer dergisinde yayınlanan veri tabanı şu anda 135 DOM içeriyor ve erişilmesi zor bu alanın 114 km2'sinden veri sağlıyor.

DOM'lar, modern yerbilimsel araştırmalarda devrim yaratan jeolojik yüzeylenmelerin üç boyutlu dijital temsilleridir. Svalbox DMDb, bu modelleri 3D drone görüntüleri de dahil olmak üzere diğer jeolojik verilerle birleştirerek yer bilimcilere bu eşsiz bölgedeki jeolojik oluşumların kapsamlı bir görünümünü sunuyor.

Svalbox DMDb, FAIR (bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışabilir ve yeniden kullanılabilir) ilkelerine bağlılığıyla öne çıkıyor; bu, veritabanında paylaşılan veri ve meta verilerin kolayca bulunabileceği, erişilebileceği ve diğer araştırmacılar tarafından kullanılabileceği anlamına geliyor. Veritabanındaki her giriş, ham girdi verilerini ve işlenmiş çıktı verilerini içerir ve izlenebilirlik ve alıntı için bir DOI'ye sahiptir.

Bu veri tabanı Svalbard'da çalışan yerbilimciler ve eğitim amaçlı olanlar için özellikle değerlidir. Svalbox DMDb tarafından sağlanan dijital yüzeylenme modelleri, saha sezonunu süresiz olarak uzatır ve geleneksel saha çalışmasıyla genellikle erişilemeyen alanlara erişim sağlar. Bu, araştırmacıların keşif gezilerine daha iyi hazırlanmalarına yardımcı oluyor ve buzulların geri çekilmesi nedeniyle önemli dönüşümler yaşayan, hızla değişen Arktik manzaraya ilişkin anlayışlarını geliştiriyor.

Geosfer makalesinde vurgulanan dikkate değer bir örnek, Svalbard'ın tek jeotopu olan Festningen profilidir. Bu jeoloji harikası 400 milyon yılı kapsıyor ve 7 km'lik bir kesit boyunca eşsiz bir dikey stratigrafi sunuyor. Svalbox DMDb, bu jeolojik kayıtları hızlandırılmış şekilde koruyarak bunların gelecek nesiller için bilimsel önemini garanti eder.

Veritabanına daha fazla DOM eklendikçe Svalbox DMDb genişlemeye devam ediyor. Bu dijital modellerin mevcudiyeti halihazırda işbirliklerine ve yayınlara yol açarak Svalbard takımadalarındaki bilimsel araştırmaların ilerlemesine katkıda bulunmuştur.

kaynaklar:
– Svalbox Dijital Model Veritabanı (DMDb)
– Betlem, P. ve diğerleri. (2021), Hyperittfossen'deki magmatik saldırının sayısallaştırılması (Svalbox DOM 2020-0006), Geosfer, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1

By Robert Andrew

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