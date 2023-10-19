Melbourne'un Kuzeyindeki Gizemli Işık ve Patlama Duyulması Uzmanları Yanıt Arıyor

Melbourne'un kuzeyinde yaşayanlar, parlak turuncu bir ışığın ardından çarşamba günü saat 9'den hemen önce meydana gelen şiddetli patlama karşısında şaşkına döndü. Bir Doreen sakininin arabasından bir şey alırken bu olaya tanık olduğu anı gösteren olay görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı. Ses ilgisini çekti ve kaynağını araştırmak için sokağa çıktı.

Doreen sakini Sean Scanlon'a göre gürültü, daha önce duyduğu hiçbir şeye benzemiyordu. 7NEWS'e "Bu durum dünyayı sarstı ve her komşunun evinden çıkmasına neden oldu" dedi. Patlama yalnızca Doreen ile sınırlı değildi; Mernda, Güney Morang, Balwyn, Diamond Creek ve Doncaster sakinleri de yüksek bir patlama duyduklarını bildirdi.

Bölgede herhangi bir göktaşı faaliyeti tespit edilmediğinden, uzay sektöründeki yetkililer ve uzmanlar olay karşısında şaşkınlığa uğradı. Geoscience Australia herhangi bir deprem faaliyeti kaydetmedi ve elektrik şirketi AusNet herhangi bir patlama veya hasara dair kanıt bulamadı. Victoria hükümeti, yakındaki taş ocağında veya devam eden yol çalışmalarında izinsiz patlama olmadığını doğruladı.

Bu, Victoria'da böyle bir olayın meydana geldiği ilk olay değil. Ağustos ayında da gökyüzünde şiddetli bir patlamanın eşlik ettiği benzer bir ışık topu gözlemlendi. Uzay ajansı daha sonra bunun büyük olasılıkla Dünya atmosferine yeniden giren Rus Soyuz-2 roketinden kaynaklanan enkaz olduğunu belirledi.

Melbourne'un kuzeyindeki son gizemli ışık ve patlamanın nedeni hala bilinmiyor; bu da uzmanların ve sakinlerin heyecanla cevap aramasına neden oluyor. Yetkililer olayın kökenini ve mahiyetini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.

kaynaklar:

– 7HABER: https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127

– Gündoğumu/Twitter: https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411