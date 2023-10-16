Bilim Adamları Tarafından Çözülen Metal-Yalıtkan Geçişinin Gizemi

Bilim insanları, bazı malzemelerin sıcaklık, basınç ve elektrik alanları gibi dış etkenler altında sergilediği metal-yalıtkan geçişinin ardındaki gizemi başarıyla çözdü. Bu çığır açan keşif, sensörler ve aktüatörler de dahil olmak üzere fonksiyonel malzeme ve cihazların tasarlanmasının yolunu açıyor.

Malzemelerde metalik ve yalıtkan durumlar arasındaki geçiş, 1939'da manyetitte ilk keşfedilmesinden bu yana bilim adamlarını ve mühendisleri büyülemiştir. Bazı malzemeler, çeşitli dış uyaranlar altında bu iki durum arasında geçiş yapma konusunda dikkate değer bir yeteneğe sahiptir. Metal yalıtkan geçişi (MIT) olarak bilinen bu olgu, çok çeşitli cihazlarda kritik bilimsel anlayışlar ve pratik uygulamalar sağlamıştır.

Metal yalıtkan geçişini sergileyen bu tür malzemelerden biri krom nitrürdür (CrN). Bu geçişin arkasındaki mekanizma, teorik tahminlere rağmen neredeyse yirmi yıldır deneysel olarak doğrulanmadı. Ancak Jawaharlal Nehru İleri Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (JNCASR) bir ekip, CrN'deki metal-yalıtkan geçişini yönlendirmede manyetik stresin rolünü deneysel olarak gösterdi.

Prof. Bivas Saha liderliğindeki ekip, CrN'deki atomik spinin tuhaf düzeninin, eşzamanlı yapısal, manyetik ve metal-yalıtkan geçişini yönlendiren manyetik stres ürettiğini keşfetti. Bu manyetik stres, komşu krom atomları arasındaki manyetik değişim etkileşimine bağlı iki farklı manyetik düzen arasındaki etkileşimden kaynaklanır.

Ekip, metal-yalıtkan geçişini manipüle etmek için epitaksiyel gerinim mühendisliği adı verilen ve CrN ultra ince filmlerdeki denge atomik aralığının değiştirilmesini içeren bir teknik kullandı. Sıkıştırma geriliminin manyetik gerilimi arttırdığını ve bunun toplu değerlerle karşılaştırıldığında daha yüksek sıcaklıklarda metal-yalıtkan geçişine yol açtığını buldular. Tersine, çekme gerilimi manyetik gerilimi azaltarak önemli ölçüde daha düşük sıcaklıklarda geçişe yol açar.

Ekibin bulguları Phys dergisinde yayınlandı. Rev. Lett, CrN'nin metal-yalıtkan geçişinde manyetik stresin önemli rolünü vurgulayın. Bu keşif, Coulomb itmesi ve lokalizasyon etkileri gibi köklü kuvvetlerin yanı sıra manyetik stresi yeni bir itici güç olarak tanıtıyor.

Metal-yalıtkan geçiş mekanizmasının yeni anlayışı, malzemelerdeki spin, yük ve kafes serbestlik dereceleri arasındaki bağlantının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir. Ek olarak, önemli miktarda manyetik strese sahip yeni malzemelerin tanımlanması ve metal yalıtkan faz geçişi sergileyen yeni malzeme sınıflarının keşfedilmesi için olanaklar sağlar.

kaynaklar:

– Jawaharlal Nehru İleri Bilimsel Araştırma Merkezi (JNCASR)

– Fizik. Rahip Lett