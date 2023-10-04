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Araştırmacılar M87 Galaksisinin Süper Kütleli Kara Deliğinin Dönüşünü Doğruladı

ByGabriel Bota

Ekim 4, 2023
Araştırmacılar M87 Galaksisinin Süper Kütleli Kara Deliğinin Dönüşünü Doğruladı

Araştırmacılar, jetindeki yalpalamayı gözlemleyerek M87 galaksisinin kalbindeki süper kütleli kara deliğin dönüşünü doğruladılar. Bu keşif, kara deliğin döndüğüne dair doğrudan kanıt sağlıyor ve kara delik araştırmalarında önemli bir ilerlemeye işaret ediyor.

Güneş'ten milyarlarca kat daha ağır olan süper kütleli kara deliklerin muazzam kütleçekimleri nedeniyle incelenmesi zordur. Ancak araştırmacılar uzun zamandır potansiyel olarak gözlemlenebilecek bir özelliğin kara deliğin dönüşü olduğunu öne sürüyorlardı. Şimdiye kadar kara delik dönüşüne ilişkin doğrudan bir gözlem yapılmamıştı.

Uluslararası bir araştırmacı ekibi, kara delik dönüşüne dair kanıt aramak için M87 galaksisine ilişkin yirmi yılı aşkın gözlem verilerini analiz etti. 55 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu galaksi, Güneş'ten 6.5 milyar kat daha büyük süper kütleli bir kara delik içeriyor.

Araştırmacılar, kara deliğin yakınından ışık hızına yakın bir hızla fırlayan jeti inceleyerek, onun yönündeki yalpalamayı veya devinimi gözlemleyebildiler. Bu devinim, kara deliğin dönüşü ile kara deliğe madde besleyen birikim diski arasındaki yerçekimsel etkileşimlerden kaynaklanır.

Ekip, dünya çapındaki 20'den fazla radyo teleskopundan elde edilen verileri analiz etti ve jetin yönünün, 10 yıllık bir devinim periyoduyla yaklaşık 11 derece değiştiğini, teorik simülasyonlarla eşleştiğini buldu.

Bu çığır açıcı keşif, M87'deki kara deliğin gerçekten dönmekte olduğuna dair doğrudan kanıt sağlıyor. Araştırmacılar, yıllar süren ortak gözlemler ve kapsamlı analizlerle mümkün olan bu önemli bulgudan heyecan duyuyorlar.

Kara deliklerin dönüşüne ilişkin daha fazla araştırma, bu gizemli kozmik varlıklar hakkındaki anlayışımızı derinleştirmeye devam edecek.

Kaynak:
– Yuzhu Cui ve diğerleri tarafından “M87'de dönen bir kara deliğe bağlanan presleme jet nozulu”. (2023)

By Gabriel Bota

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