Astronomi Meraklıları Ekim 2023 Parçalı Ay Tutulmasını Bekliyor

Dünyanın dört bir yanındaki gökyüzü meraklıları, 28 Ekim 2023'te gerçekleşmesi planlanan parçalı ay tutulmasını sabırsızlıkla bekliyor. Yılın başlarında gerçekleşen yarı gölgeli ay tutulmasının ardından gerçekleşen bu gök olayı, gözlemcileri büyüleyip şaşırtmayı vaat ediyor. Ay tutulmaları yüzyıllardır insanları büyülemiştir ve çeşitli kültürlerde manevi öneme sahip olmaya devam etmektedir.

Gökbilimciler ve bilim adamları ayrıca Dünya-Ay sistemi hakkında bilgi edinmek ve ay yüzeyi ile Dünya atmosferi arasındaki etkileşimi anlamak için ay tutulmalarını yakından gözlemliyorlar. Bu etkinlikler, yıldız gözlemcileri ve astronomi meraklıları tarafından heyecanla beklenen benzersiz ve çarpıcı bir gök gösterisi sunuyor.

Ekim 2023 Ay Tutulması, Yeni Delhi'de 11:31'de başlayacak ve 3 Ekim 36:29'da sona erecek. Bu süre zarfında, Ay, Dünya'nın gölgesinden geçerken kısmi bir ay tutulması meydana gelecek. Tutulma Asya, Rusya, Afrika, Amerika, Avrupa, Antarktika ve Okyanusya gibi çeşitli bölgelerden görülebilecek.

Yeni Delhi'de gözlemciler güneybatı gökyüzünde tutulmaya tanık olabiliyorlar. Ay, maksimumda ufkun 62° üzerinde konumlanacak. Hindistan'da, ay yüzeyinin yaklaşık %1'sinin gölgede kalmasıyla maksimum tutulmanın saat 45:12'te gerçekleşmesi bekleniyor.

Parçalı ay tutulmasının büyüsünü deneyimlemek için astronomi meraklılarının dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaları yeterli. Tutulma boyunca ayın görünümünde ve renk tonunda meydana gelen kademeli değişiklikleri gözlemleyebilecekler.

Ekim 2023 Kısmi Ay Tutulması, evrenimizin harikalarına hayret etmek için eşsiz bir fırsat sunarak gerçekten muhteşem bir olay olacağa benziyor. İster deneyimli bir gözlemci olun ister sıradan bir gökyüzü tutkunu olun, bu büyüleyici gök gösterisine tanık olma şansını kaçırmayın.

kaynaklar:

– “Ekim 2023 Ay Tutulması: Tarih ve Saat”

– “Ay Tutulması Ekim 2023: Nerede ve Nasıl İzlenir”