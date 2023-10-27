Yeni Başlık: Ekim 2023'te Yaklaşan Kısmi Ay Tutulması'ndan Neler Beklenmeli?

Dünyanın dört bir yanındaki gök meraklıları, Ekim ayının ikinci tutulması yaklaşırken bu ay büyüleyici bir manzarayı bekleyebilirler. 28 Ekim Cuma günü parçalı ay tutulması dünyanın çeşitli yerlerindeki gözlemciler tarafından izlenebilecek.

Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasında hizalanır ve Ay'ın yüzeyine gölge düşer. Ay tutulmaları genellikle dolunayda meydana gelse de her dolunayda gerçekleşmez.

Space.com'daki uzmanlara göre, 2023'ün son ay tutulması 2 Ekim'de saat 01:1801 EDT'de (28 GMT) başlayacak. Bu gök olayı, özellikle gece yarısı civarında, Hindistan'ın her köşesinden gözlemlenebilecek.

Tutulmanın süresinin yaklaşık 19 saat XNUMX dakika sürmesi bekleniyor. Ancak parçalı ay tutulması belirli bir bölgeyle sınırlı kalmayacak. Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Arktik ve hatta Antarktika'nın bazı bölgeleri tutulmanın farklı aşamalarına tanık olabilecek.

Bu eşsiz etkinlik, dünya çapındaki gök meraklıları için ortak bir deneyim sağlayarak, dünya çapındaki gözlemcileri büyülemeyi ve onlara hayranlık duymayı vaat ediyor.

İster Avrupa'da, ister Asya'da, Avustralya'da ya da dünyanın başka bir yerinde olun, kısmi ay tutulması sırasında ayın yakından görüntüsünü sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz.

FAQ

Soru: Parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

C: Parçalı ay tutulmasının 28 Ekim 2023 Cuma günü gerçekleşmesi planlanıyor.

Soru: Tutulma saat kaçta başlayacak?

C: Tutulma 2:01 EDT'de (1801 GMT) başlayacak.

Soru: Tutulma nerede görülebilir?

C: Tutulma, Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Arktik ve Antarktika dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden görülebilecek.

Soru: Tutulma ne kadar sürecek?

C: Parçalı ay tutulmasının yaklaşık 19 saat XNUMX dakika sürmesi bekleniyor.