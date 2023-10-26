Yeni Başlık: 2023'teki Ay Tutulmasının Gizemlerini Keşfetmek

Ay tutulmaları her zaman her yaştan insanı büyülemiş, merak ve hayranlık uyandırmıştır. 2023 yılında Chandra Grahan veya Ay Tutulması olarak bilinen bir gök olayı gerçekleşecek ve dünya çapındaki astronomi meraklılarının dikkatini çekecek. Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın arasından geçerek gölgesini Ay'ın yüzeyine düşürür. Bu olay yalnızca Güneş, Dünya ve Ay'ın düz bir çizgide hizalandığı dolunay sırasında gerçekleşebilir.

Chandra Grahan 2023: Ay Tutulması, Tarih ve Saat

Parçalı ay tutulması 28 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 29 Ekim Pazar gününün erken saatlerine kadar devam edecek. 28 Ekim'de Ay, Dünya'nın yarı gölge gölgesi içerisine girerken, daha sonra gölge olarak bilinen daha karanlık bölgeye girecek.

Chandra Grahan 2023 zamanlaması: Hindistan'da ay tutulması görülecek mi?

Evet, bu ay tutulması Hindistan'da ve Asya kıtasında görülebilecek. Amerikan uzay ajansı NASA'ya göre Hindistan, bu gök olayı için birinci sınıf izleme fırsatları sunuyor.

Chandra Grahan 2023: Ay Tutulması başka nerede görülebilecek?

Ay tutulması Hindistan'ın yanı sıra Afrika, Avrupa, Asya ve Avustralya dahil olmak üzere Doğu Yarımküre'de de görülebilecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gözlemcilerin bu manzaraya tanık olma şansı olmayacak. Brezilya'nın Güney Amerika'daki bazı bölgeleri, ayın doğuşu sırasında tutulmayı deneyimleyebilir.

2023 Ay Tutulması: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal Saati

Yaklaşık 9 saat süreceği düşünülen sutak dönemi, 04 Ekim Cumartesi günü saat 06'da başlayacak ve 28 Ekim Pazar günü saat 02'de sona erecek.

Chandra Grahan 2023, Ay Tutulması: Sharad Purnima tithi, tarih ve saat

Dolunayı simgeleyen Purnima tithi, 04 Ekim Cumartesi günü saat 15:28'te başlayacak ve 01 Ekim Pazar günü saat 52:29'de sona erecek.

Ay tutulması nedir?

Ay tutulmaları dünyanın çeşitli yerlerinden gözlemlenebilen yaygın gök olaylarıdır. İki ana aşamadan oluşurlar: yarı gölgeli tutulma ve gölgeli tutulma. Yarı gölgeli tutulma, Ay'ın Dünya'nın yarı gölgeli gölgesine girdiği ve hafif bir karartma etkisine neden olduğu ilk aşamadır. Tam tutulma, Ay'ın Dünya'nın tam gölgesine girdiği daha dramatik bir aşamadır. Gölgenin derinliklerine doğru ilerledikçe Ay kararabilir ve kırmızı, turuncu veya kahverengi tonlar alabilir; bu olaya genellikle "kanlı ay" denir. Bu çarpıcı renklenme, yalnızca daha uzun dalga boylarındaki ışığın Ay'a ulaşmasına ve onu aydınlatmasına izin veren güneş ışığının Dünya'nın atmosferi boyunca saçılmasının bir sonucudur.

Ay Tutulması 2023: Chandra Grahan'ı görmek güvenli mi?

Özel göz koruması gerektiren güneş tutulmalarının aksine, ay tutulmalarını çıplak gözle gözlemlemek güvenlidir. Dürbün veya teleskop daha yakın bir görüş sağlayarak deneyimi geliştirebilir. Ay tutulmasının görünümünün ve süresinin, Ay'ın yörüngesindeki konumuna ve Dünya'nın yönelimine bağlı olarak bir olaydan diğerine değişebileceğini belirtmekte fayda var.