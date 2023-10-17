Ay Tozu, Ay'da Yol ve İniş Pistlerinin İnşasında Kullanılabilir

Bilim insanları, ay tozunun ayda yollar ve iniş pistleri inşa etmek için potansiyel kullanımını araştırmak amacıyla Dünya üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Ay tozu esas olarak ince toz haline getirilmiş volkanik kayalardan oluşur ve ayın beyaz görünümüne rağmen toprağı aslında koyu gridir. Ay'da erozyon süreçlerinin olmaması, ay tozunda keskin kenarlı parçacıkların oluşmasına neden oluyor ve bu da uzay araştırmaları için tehlike oluşturuyor.

Ek olarak, ay tozu bir elektrik yükü taşıyor ve bu da onu yapışkan ve yapışkan hale getiriyor. Bu yapışkanlık, solunması halinde aya iniş araçlarına, uzay kıyafetlerine ve hatta potansiyel sağlık sorunlarına zarar verebilir. Ay tozunun neden olduğu hasarı azaltmak için, mevcut kaynaklar kullanılarak ay yüzeyinde yollar inşa edilmesi fikri önerildi.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada bilim insanları, yoğunlaştırılmış güneş ışığının ay tozunu katı kaya dilimleri halinde eritip eritemeyeceğini araştırmak için EAC-1A adı verilen ay toprağı yerine geçen bir maddeyle deneyler yaptı. Çeşitli güç ve boyutlara sahip lazer ışınlarını kullanarak yoğunlaştırılmış güneş ışığını simüle ederek başarılı bir şekilde üçgen, içi boş merkezli fayanslar ürettiler. Bu fayanslar, ayda yollar ve iniş pistleri inşa etmek için sağlam yüzeyler oluşturmak üzere birbirine kenetlenebilir.

Önceki araştırmalar, ay toprağını eritmek için yoğun güneş ışığı veya lazer ışınlarının kullanılmasını önermişti ancak bu çalışma, daha büyük blokların üretimini ve güçlü lazer ışınlarının kullanımını ortaya koydu. Ay'da bu kadar güçlü bir ışın üretmek için yaklaşık 5.7 fit çapında bir merceğe ihtiyaç duyulacaktır.

Gelecekteki deneyler, iniş pistleri için uygunluklarını belirlemek amacıyla bu karoların roket itişine karşı dayanıklılığını değerlendirecek. Araştırmacılar ayrıca, bu teknolojinin Ay'da uygulanmadan önce uygulanabilirliğini doğrulamak için, atmosferi olmayan ve yerçekimi azaltılmış olanlar da dahil olmak üzere simüle edilmiş ay koşulları altında testler yapabilirler.

Sonuç olarak, Ay'da yollar ve iniş pistleri inşa etmek için ay tozunu kullanmak, maliyetleri azaltma ve uzay araştırmalarını daha sürdürülebilir hale getirme potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada yoğunlaştırılmış güneş ışığı kullanılarak katı kaya levhalarının başarılı bir şekilde oluşturulması, Ay'ın inşası için umut verici bir çözüm sunuyor.

kaynaklar:

– Uzay.com