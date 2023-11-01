NASA'nın Lucy Misyonuna Yeni Bir Bakış Açısı: Asteroitleri Keşfetmek İçin Kızılötesi Verileri Kullanmak

NASA'nın Lucy misyonu, uzay aracı Jüpiter'in yörüngesine doğru ilerlerken bir asteroitle ilk karşılaşmasıyla bugün önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bu karşılaşma misyonun sistemleri ve prosedürleri için bir test görevi görecek. Ancak, varış noktasına ulaşmadan önce araştırmacılar, asteroitin boyutu ve yüzey yansıması hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için NASA'nın Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Gezgini'nden (WISE) gelen kızılötesi verileri kullandılar.

Mars ve Jüpiter arasında yer alan ana asteroit kuşağı, Lucy'nin yanından geçmesi planlanan asteroit de dahil olmak üzere çok sayıda asteroite ev sahipliği yapıyor. Bu asteroitleri incelemek, güneş sistemimizin oluşumu ve evrimi hakkında paha biçilmez bilgiler sağlar. Bilim insanları, WISE'in 13 yıllık verilerini kullanarak asteroitin boyutu ve albedosuna ilişkin güncellenmiş tahminleri hesaplayabildiler. Albedo, gök cisimlerinin yansıtıcılığının ölçülmesini ifade eder.

Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan bu yeni çalışma, rastlantısal gözlemlerin değerini ortaya koyuyor. 2010 yılında WISE, asıl amacı tüm gökyüzünü kızılötesi ışıkta haritalamak olmasına rağmen, asteroit ana görevi sırasında istemeden de olsa taradı. Her ne kadar asteroitin sinyali başlangıçta tespit edilemeyecek kadar zayıf olsa da, araştırmacılar çoklu pozları bir araya getirmek ve asteroitin sönük kızılötesi sinyalini ortaya çıkarmak için karmaşık algoritmalar kullandılar.

WISE gözlemlerinin analizi, çapı yaklaşık yarım mil olduğu tahmin edilen asteroitin boyutunu iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda onun albedosuna da ışık tutarak onun taşlı (S tipi) kategorisine ait olduğunu öne sürdü. Bu bulgular, Dünya'ya yakın nesneler ve bunların özellikleri hakkındaki anlayışımıza katkıda bulunuyor.

NASA'nın Lucy misyonu, Jüpiter'in yörüngesinde dönen bir grup küçük cisim olan Truva asteroitlerini keşfetmeyi amaçlıyor. Yolculuğu sırasında asteroitle olan bu karşılaşma, görev için bir alıştırma görevi görüyor ve bilim adamlarının, erken güneş sisteminden kalma bu antik kalıntıları incelemek için yöntemlerine ince ayar yapmalarına yardımcı oluyor.

SSS:

S: Albedo nedir?

C: Albedo, bir nesnenin yansıtıcılığının ölçülmesini ifade eder. Bu durumda asteroitin yüzey parlaklığının belirlenmesine yardımcı olur.

Soru: Ana asteroit kuşağı nedir?

C: Ana asteroit kuşağı, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında yer alan ve çok sayıda asteroit içeren bir bölgedir.

S: Truva asteroitleri nelerdir?

C: Truva asteroitleri, Jüpiter'in yörüngesini paylaşan ve erken güneş sisteminin kalıntıları olduğuna inanılan bir grup küçük gök cisimidir.

Kaynak: NASA/JPL-Caltech