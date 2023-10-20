Uzay Çağı Dünya Atmosferine Damgasını Bırakıyor

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, Uzay Çağı'nın Dünya atmosferi üzerinde etki yarattığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, muhtemelen artan sayıda uzay aracı ve uydu fırlatma ve geri dönüşlerinden dolayı, atmosferdeki aerosollerde önemli miktarlarda metal buldular. Metalin bu varlığı atmosferik kimyayı değiştiriyor ve potansiyel olarak ozon tabakasını ve iklimi etkiliyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden Dan Murphy liderliğindeki araştırma ekibi, uzay aracı alaşımlarında kullanılanlarla eşleşen oranlarda 20'den fazla element keşfetti. Uzay aracının atmosfere girişinden kaynaklanan lityum, alüminyum, bakır ve kurşun gibi belirli metallerin kütlesinin, doğal kozmik tozda bulunan bu metallerin konsantrasyonlarını çok aştığını gözlemlediler. Şaşırtıcı bir şekilde, ozon tabakasının korunmasına ve tamponlanmasına yardımcı olan büyük sülfürik asit parçacıklarının neredeyse %10'u alüminyum ve diğer uzay aracı metallerini içeriyordu.

Bilim insanları, 2030 yılına kadar 50,000 kadar uydunun daha yörüngeye ulaşacağını tahmin ediyor. Bu, önümüzdeki birkaç on yılda stratosferik sülfürik asit parçacıklarının yarısına kadarının yeniden girişten kaynaklanan metalleri içerebileceği anlamına geliyor. Bunun atmosfere, ozon tabakasına ve Dünya'daki hayata etkileri ise henüz bilinmiyor.

İnsanların yaşamadığı bir bölge olduğu için stratosferi incelemek zordur. Kısa bir süre için yalnızca en yüksek uçuşlar bu bölgeye girmektedir. Ancak NASA'nın Havadan Bilim Programının bir parçası olarak bilim adamları, stratosferden örnekler toplamak için araştırma uçaklarını kullanıyor. Örneklenen havanın taze ve bozulmamış olmasını sağlamak için burun konisine aletler takılıdır.

Stratosfer, atmosferin istikrarlı ve görünüşte sakin bir katmanıdır. Aynı zamanda Dünya'daki yaşamı zararlı ultraviyole radyasyondan korumak için çok önemli bir bileşen olan ozon tabakasının da evidir. Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca ozon tabakası tehdit altındaydı, ancak onu onarmak ve yenilemek için koordineli küresel çabalar sarfedildi.

Uzaya fırlatılma ve geri dönüş sayısının artması, stratosfere daha fazla metalin girmesinden sorumludur. Roketler fırlatılırken ve uydular konuşlandırılırken, arkalarında bilim adamlarının hâlâ anlamaya çalıştığı şekillerde atmosferi etkileme potansiyeline sahip metal parçacıklarından oluşan bir iz bırakıyorlar.

Sonuç olarak çalışma, Uzay Çağı'nın Dünya atmosferi üzerindeki kesin sonuçlarını belirlemek için daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Bulgular, uzay araçları ve uydulardan gelen metallerin artan varlığının iklim, ozon tabakası ve gezegenimizin genel yaşanabilirliği üzerinde etkileri olabileceğini öne sürüyor.

kaynaklar:

– Başlık: Uzay Çağı Dünya Atmosferine İzini Bırakıyor

– Kaynak: Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri