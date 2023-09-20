SpaceX, Falcon 17 Booster ile Rekor Kıran 9. Uçuşunu Deneyecek

SpaceX, 9. uçuşunu gerçekleştirecek olan birinci aşama güçlendiriciyi kullanan Falcon 17 roketinin fırlatılmasıyla, güçlendiricinin yeniden kullanılabilirliğinin sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor. Starlink 6-17 olarak bilinen misyonun, Cape Canaveral'ın pad 40'ından saat 10:47'de (EDT) kalkması planlanıyor.

Söz konusu 1060 seri numaralı hidrofor, 17'nci uçuşunu tamamlayarak tarih yazacak. SpaceX, bu yılın başlarında Falcon 9 birinci aşama güçlendiricilerden oluşan filosunu 20 uçuşa kadar sertifikalandırarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı ve bu lansman, onu bu hedefe bir adım daha yaklaştıracak.

İlk olarak Haziran 2020'de ABD Uzay Kuvvetleri için GPS 3-3 uydusunu konuşlandırmak üzere uçurulan bu güçlendirici, o zamandan bu yana Türksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 ve Transporter-6 dahil olmak üzere çeşitli görevlerde kullanıldı. 11 görev ve XNUMX Starlink yükü sağlıyor.

Ancak fırlatma hava koşullarıyla ilgili zorluklarla karşı karşıya. Uzay Kuvvetleri meteorologları, Atlantik'in açıklarında yaklaşan fırtınanın yanı sıra Florida'nın uzay kıyısına yakın bir hava durumunu izliyorlar. Tahmin, fırlatma için yüzde 60 oranında kabul edilebilir bir hava tahmini öngörüyor ve asıl endişe, kümülüs bulutu kuralının ihlalidir. Fırlatmanın bir gün ertelenmesi durumunda koşullar daha da kötüleşebilir ve hava koşullarının kabul edilebilir olması ihtimali yalnızca yüzde 30 olabilir.

Bu görev aynı zamanda önceki versiyonlara göre daha büyük boyut ve dört kat daha fazla bant genişliği sunan V20 mini Starlink uydularının 2. fırlatılışını da işaret edecek. Başlangıçta, tam boyutlu V2 Starlink uydularının SpaceX'in Starship aracı kullanılarak fırlatılması amaçlanmıştı. Ancak Starship'in geciken çıkışı, SpaceX'i Falcon 9'da fırlatılacak uyduların yoğunlaştırılmış bir versiyonunu oluşturmaya sevk etti.

Sonuç olarak SpaceX, Falcon 17 iticisiyle rekor kıran 9. uçuşunu gerçekleştirerek tarih yazmaya hazırlanıyor. Bu başarı, şirketin uzay araştırmalarında yeniden kullanılabilirliğe olan bağlılığını vurguluyor ve tamamen yeniden kullanılabilir Starship aracını kullanarak gelecekteki görevlerin temelini atıyor.

Tanımlar:

– Güçlendiricinin yeniden kullanılabilirliği: Bir roketin ilk aşamadaki güçlendiricisini birden fazla fırlatma için yeniden kullanma yeteneği.

– Falcon 9: SpaceX'in yükleri yörüngeye taşıyabilen iki aşamalı yörüngesel fırlatma aracı.

– Starlink: SpaceX'in küresel geniş bant kapsama alanı sağlamak üzere tasarlanmış uydu internet takımyıldızı.

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