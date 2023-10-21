SpaceX Falcon 9, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden 21 Starlink Uydusunu Başarıyla Fırlattı

Bu sabah erken saatlerde, bir SpaceX Falcon 9 roketi Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalandı ve 21 Starlink uydusunu başarıyla yörüngeye taşıdı. Bu fırlatma, o gün için planlanan iki Starlink teslimat görevinden ilkini temsil ediyor.

Dokuz Merlin 9D motoruyla çalışan Falcon 1 roketi, sabah saat 1:23'te (PDT) havalandı. Roket, Doğu Uzay Fırlatma Kompleksi 4'ten (SLC-4E) havalandıktan sonra güneydoğuya doğru bir yörüngeye girdi. Bu fırlatma, SpaceX'in bu yıl Batı Yakası'ndan gerçekleştirdiği 22. görev olması ve aynı zamanda şirketin 75 yılındaki 2023. yörüngesel fırlatması olması nedeniyle dikkate değer.

Bu görevin dikkate değer yönlerinden biri, birinci aşama güçlendiricinin yeniden kullanılmasıdır. Bu özel güçlendirici, daha önce Mürettebat-16, Mürettebat-1, SXM-2, CRS-8 ve daha fazlası gibi görevlerde kullanılmış olup 23 uçuşu tamamlamıştır. Yaklaşık iki buçuk dakika süren ana yanma aşamasının ardından ilk aşama, Pasifik Okyanusu'ndaki 'Elbette Seni Hala Seviyorum' isimli drone gemisine başarıyla indi.

21 V2 Mini Starlink uydusunun konuşlandırılmasının lansmandan yaklaşık bir saat sonra gerçekleşmesi planlanıyor. Bu uydular, geliştirilmiş antenler ve daha büyük güneş panelleriyle donatılmış yeni nesil Starlink uzay aracıdır. Öncekilerle karşılaştırıldığında V2 Mini uyduları dört kat daha fazla bant genişliği sunma kapasitesine sahip. Bugünkü lansman, V28 Mini modelinin bu yılın başındaki tanıtımından bu yana 2. kez kullanıldığı anlamına geliyor.

Bu fırlatmaya ek olarak, bir başka Falcon 9 roketi de bugün ilerleyen saatlerde Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan havalanacak. Bu görev, tek bir görevde konuşlandırılacak en yüksek sayı olan 23 V2 Mini Starlink uydusundan oluşan rekor bir yük taşıyacak.

SpaceX'in Starlink uydu takımyıldızında önemli ilerleme kaydetmeye devam ettiği, küresel geniş bant kapsama alanını daha da genişlettiği ve dünya çapında gelişmiş internet bağlantısının önünü açtığı açıktır.

Tanımlar:

– Falcon 9: Uyduların ve uzay araçlarının uzaya taşınması amacıyla SpaceX tarafından geliştirilen ve üretilen iki aşamalı yörünge roketi.

– Starlink: SpaceX tarafından küresel geniş bant kapsama alanı sağlayan bir uydu internet takımyıldızı.

– Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü: Lompoc, Kaliforniya'nın kuzeybatısında bulunan bir Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri Üssü.

– Yörüngesel fırlatma: Bir roketin veya uzay aracının bir gök cisminin etrafındaki yörüngeye gönderilmesi işlemi.

kaynaklar:

– SpaceX (URL sağlanmadı)

– Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü (URL sağlanmadı)