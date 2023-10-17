Mars'taki En Büyük Sismik Olayın Nedeni Ortaya Çıktı: Birleşik Krallık Liderliğindeki Bir Araştırmadan İçgörüler

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük sismik olayın olası nedenine ışık tuttu. 4.7 büyüklüğündeki deprem, NASA'nın InSight iniş aracı tarafından 4 Mayıs 2020'de tespit edildi ve ortaya çıkan titreşimler, altı saat boyunca gezegende yankılandı. Başlangıçta bilim insanları sismik olayın göktaşı çarpmasından kaynaklandığına inanıyordu, zira bu tür çarpmalar nedeniyle geçmişte de benzer sarsıntılar yaşanmıştı. Ancak Mars'ın 144 milyon kilometre karelik yüzeyini kapsayan kapsamlı bir araştırmada yeni bir kraterin izine rastlanmadı.

Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan araştırma bulguları, Mars'ın sismik açıdan önceden düşünülenden daha aktif olduğunu gösteriyor. Baş araştırmacı Dr. Benjamin Fernando, gezegenin aktif plaka tektoniğinden yoksun olması nedeniyle, olayın muhtemelen Mars'ın kabuğundaki stresin salınmasından kaynaklandığını öne sürüyor. Bu gerilimlerin, gezegenin farklı bölümlerinin değişen oranlarda soğuması ve daralması nedeniyle milyarlarca yıl boyunca oluştuğunu açıklıyor. Çalışmanın sonuçları, bu streslerin daha derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunuyor ve gelecekteki insan kolonizasyon çabaları için daha güvenli bölgelerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Dünyanın dört bir yanından uzay ajansları ve bilim adamlarının uzmanlıklarıyla katkı sağladığı bu araştırmada yer alan işbirliği önemliydi. Avrupa Uzay Ajansı, Çin Ulusal Uzay Ajansı, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı, kendi uydularının kullanımını teklif ederek, tek bir proje için Mars çevresindeki yörüngedeki tüm görevler arasında ilk kez bir işbirliğine imza attı. Bu çaba Oxford Üniversitesi'nden Dr. Fernando tarafından yönetildi ve derin uzayda gelecekteki uluslararası işbirlikleri için bir şablon olarak görülüyor.

InSight iniş aracı Aralık 2020'de çevrimdışı olsa da bu sismik olay, Mars'ta dört yıldan fazla bir süre sonra uzay aracı tarafından kaydedilen son olaylardan biriydi. Bu sismik olaylardan elde edilen bilgiler, Mars'ın jeolojisini anlamamıza katkıda bulunuyor ve gelecekteki olası keşif ve kolonileştirme çabaları için değerli bilgiler sağlıyor.

Kaynaklar: Jeofizik Araştırma Mektupları, Oxford Üniversitesi